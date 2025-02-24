السلوفيني بوجاتشار دراج «إكس آر جي» بطلاً لـ«طواف الإمارات»

توج السلوفيني تادي بوجاتشار بطلاً لطواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، لثالث مرة في تاريخه، معززاً رقمه كأكثر دراج فوزاً بلقب الطواف.

واختتمت، أمس، فعاليات النسخة السابعة من طواف الإمارات، الذي أقيم على مدار سبع مراحل، بإجمالي مسافة 1013.2 كلم، بمشاركة 140 دراجاً من 20 فريقاً عالمياً وقارياً.

وأحرز دراج فريق الإمارات إكس آر جي اللقب بعد فوزه بمرحلة «برجيل القابضة» السابعة والأخيرة بجدارة على قمة جبل حفيت بمدينة العين، حيث جاء الفوز متوقعاً بأداء لا يضاهى من بطل العالم في الصعود الأخير خلال المرحلة الجبلية الكلاسيكية، وقطع مسافة السباق البالغة 176 كلم في زمن قدره 3 ساعات و44 دقيقة و4 ثوان، متغلباً بسهولة على أقرب منافسيه الإيطالي جوليو تشيكوني «ليدل تريك»، والإسباني بيلو بيلباو «البحرين فيكتوريوس».

وأكد بوجاتشار بطل طواف فرنسا وجيرو إيطاليا أن عودته إلى طواف الإمارات جاءت مثمرة بعد غياب عامين، مضيفاً لقبه الثالث بعد عامي 2021 و2022، وليعيد اللقب إلى فريق الإمارات إكس آر جي، مسجلاً انتصاره رقم 91 في مسيرته الاحترافية، والأول له في موسم 2025.

وهيمن الدراج السلوفيني على السباق، واندفع مبكراً قبل 7.8 كلم من النهاية خلاف المعتاد، وكافح تشيكوني وبيلباو ومعهم أوسكار أونيلي مندفعين بقوة في محاولة للحاق ببطل العالم، لكن لم يتمكنا من مجاراة سرعته الفائقة.

وحسم بوجاتشار لقب 2025 بعد أن أنهى مراحل الطواف السبع متصدراً التصنيف العام بإجمالي زمن قدره 23:08:42 ساعة، وتفوق 1:14 دقيقة عن جوليو تشيكوني، و1:19 دقيقة عن بيلو بيلباو، ليحصد بوجاتشار القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة.

وعلى صعيد قمصان الطواف، حصد الإيطالي القادم بقوة جوناثان ميلان دراج فريق ليدل تريك على القميص الأخضر «برعاية مبادلة» لمتصدر ترتيب النقاط بعد أن وصل للنقطة 81، متقدماً بفارق 19 نقطة عن بوجاتشار، و22 نقطة عن تيم ميرلير في المركز الثالث.

وحصل على القميص الأبيض «برعاية نخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، الإسباني إيفان روميو دراج فريق موفيستار، فيما حافظ الصربي جورجي جوريتش دراج فريق سولوشن تك فيني فانتيني على القميص الأسود «برعاية الدار» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، فيما توج فريق موفيستار بجائزة أفضل فريق في النسخة السابعة.

توج بوجاتشار بدرع الطواف السباعي، والفائزين بالقمصان خلال مراسم الختام، الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والدكتور مطر الدرمكي ممثل من ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والدكتور فهد النيادي، ممثل من ديوان حاكم أبوظبي في منطقة العين، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعقيد سعيد الحساني، نائب شؤون الدوريات الأمنية بشرطة العين، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وراشد مصبح المنعي مدير عام بلدية مدينة العين، ونخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وممثلو الرعاة الدكتور شمشير فياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران خوري، ومحمد الحرسوسي مدير عام شركة سايبر جيت، وخالد الرشيدي ممثل مبادلة، وميليسا آن كلاريدج ممثلة شركة الدار، وخالد الهاشمي من دبي القابضة للعقارات.

من جانبه، هنأ عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، القيادة الرشيدة بمناسبة إنجاز فريق الإمارات وتتويجه بلقب النسخة السابعة من طواف الإمارات، وللمرة الثالثة في تاريخ الطواف العالمي.

وتوجه العواني بالتهنئة إلى القائمين على فريق الإمارات والدراجين والبطل العالمي تادي بوجاتشار على هذا الإنجاز الذي تحقق باسم الدولة، ما يعزز من مكانة الفريق على صعيد رياضة الدراجات للمحترفين عالمياً، تأكيداً لإنجازات العام الماضي بالفوز بطواف فرنسا وجيرو إيطاليا.

وأشاد العواني بالعمل الجماعي الذي قدمه فريق الإمارات خلال الطواف، وأن كل فرد قام بدوره على الوجه الأكمل ما أسهم في الإنجاز العالمي الذي اقترن بالنجاح الباهر للحدث في نسخته السابعة.