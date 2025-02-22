ميرلير يفوز بمرحلة دبي في طواف الإمارات للدراجات

عاد البلجيكي تيم ميرلير بطل أوروبا مجدداً إلى منصة التتويج في طواف الإمارات بعد أن أحرز لقب المرحلة الخامسة، مرحلة دبي، التي تحمل اسم (من الجامعة إلى الجامعة)، وأقيمت أمس في دبي، مسجلاً انتصاره السادس في تاريخ الطواف.

وتغلب ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب على الإيطاليين ماتيو مالوسيلي، وجوناثان ميلان بطل المرحلتين الأولى والرابعة عند دخول خط النهاية، وقطع ميرلير مسافة السباق البالغة 160 كلم في 3 ساعات و16 دقيقة و55 ثانية، حيث جاء مالوسيلي دراج فريق استانا في المركز الثاني، وميلان دراج ليدل تريك في المركز الثالث للمرحلة.

ووصل متوسط السرعة في المرحلة الخامسة إلى 48.751 كم/ساعة، وهو رقم قياسي جديد لأول مرة في طواف الإمارات لمرحلة على الطريق، متجاوزاً الرقم السابق المسجل في مرحلة الظفرة عام 2021، التي فاز بها ماثيو فان دير بول بسرعة 46.771 كم/ساعة.

أعطى شارة انطلاق المرحلة، خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وشهدت المرحلة الكثير من الإثارة.

واحتفظ جوناثان ميلان بالقميص الأخضر (برعاية مبادلة) لترتيب النقاط، حيث رفع رصيده إلى 53 نقطة، وخلفه بوجاتشار برصيد 42 نقطة. توج الفائزين، مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة تو بوينت زيرو، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

والدكتور ناصر العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وناصر آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وجاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، وهاشم الكعبي، مدير إدارة تنفيذي - إنجاز مشاريع البنية التحتية في نخيل، وسونجا إيدر اكوفيك، ممثل شركة الدار العقارية، وأميمة أبوبكر، نائب رئيس الاتصال المؤسسي في مبادلة.

التزام

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أهمية هذا الحدث العالمي والمبادرة التي اتخذتها الجامعة باستضافة هذه المرحلة من الطواف، بقوله: «إن استضافة هذه المحطة من طواف الإمارات في جامعة حمدان بن محمد الذكية يعكس التزامنا بإعلاء قيم التميز والتفوق والابتكار، وهي القيم التي اشتُقت منها رؤية الجامعة، ويأتي هذا الحدث الدولي ليترافق مع شهر الابتكار في الدولة.

ويمثل فرصة غير مسبوقة للدارسين في الجامعة لاستعراض مشاريعهم الريادية وأفكارهم المبتكرة وتجاربهم المتميزة، واستخلاص الدروس والحلول المستقبلية لتطبيق هذه الأفكار، وتأسيس هذه المشاريع من خلال الاحتكاك بجمهور عالمي من المشاركين في الطواف العالمي.

وزوّار هذه المنصة للطواف». وأضاف: «جاءت هذه المبادرة من الجامعة الذكية في إتاحة هذه المنصة الاستثنائية للدارسين انسجاماً من رسالتها في تخريج قادة رواد ومبتكرين متميزين لا يتبنون قيم الابتكار فقط، بل يقدمون مشاركات مستدامة جديرة بالمساهمة في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم ابتكاراً وتميزاً وريادة».

وفي غضون هذه المنصة الاستثنائية لطواف الإمارات 2025، قامت مجموعة من الدارسين بمشاركة جمهور الحدث العالمي بمعلومات عن مشاريعهم المبتكرة والرائدة، ولمحات عن تجاربهم الشخصية حول التعليم الذكي في الجامعة الذكية، وهي الخبرات التي اكتسبوها ضمن المنظومة الأكاديمية المبتكرة في الجامعة.

فيما قامت مجموعة من الدارسين باستعراض خبراتهم وتجاربهم حول دور الجامعة في تعزيز الابتكار وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي. وبالإضافة إلى ذلك، استعرض ثلاثة من الرياضيين الدارسين مزايا المنظومة التعليمية للجامعة في دعم مسيرتهم في التفوق الأكاديمي والاحتراف الرياضي.

وقال الفائز بالمرحلة الخامسة، تيم ميرلير: «سعيد بالفوز مرة أخرى في طواف الإمارات، حيث إنه أول فوز لي في النسخة الحالية، لقد كانت مرحلة صعبة جداً، وشهدت سرعة عالية من الجميع».

وأضاف: «السباق جاء على غير المتوقع عندما قام بوجاتشار بالهجوم في وقت مبكر والانفصال عن المجموعة الرئيسية، وحافظت على تمركزي في موقع جيد عند الدخول إلى المنعطف الأخير، ثم الضغط في الأمتار الأخيرة التي شهدت سرعة هائلة من ميلان وماتيو».

من جانبه، قال بوجاتشار متصدر الترتيب العام: «فخور بأن أكون عضواً في فريق الإمارات الذي يقدم عملاً مميزاً، لم يكن لدينا مشكلة في التمركز، وتقدمت أنا وزميلي دومان للحصول على بعض الثواني الإضافية، لقد كان سباقاً سريعاً وجيداً بالنسبة لنا».

المرحلة قبل الأخيرة

وتنطلق المرحلة السادسة وقبل الأخيرة (مدن) لـ طواف الإمارات 2025 في أبوظبي، الساعة 12:40 ظهر اليوم، من نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات، مروراً بأبرز معالم العاصمة أبوظبي (جزيرة المارية، جزيرة الريم، جزيرة أم يفينة، قصر الحصن)، ووصولاً إلى خط النهاية على كورنيش أبوظبي، لمسافة إجمالية تصل إلى 165 كلم.