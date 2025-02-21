"طرق دبي" تعلن مسار فعالية طواف الإمارات 2025 اليوم

تنطلق اليوم الجمعة 21 فبراير المرحلة الخامسة من طواف الإمارات 2025 انطلاقاً من الجامعة الأمريكية بدبي إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 160 كم.

وكشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن خريطة مسار فعالية طواف الإمارات ، يوم الجمعة 21 فبراير.

ينطلق المشاركون في تمام الساعة 12:30 ظهراً من الجامعة الأمريكية إلى شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع النسيم وشارع الخيل وشارع الجمايل وشارع زايد بن حمدان، وصولاً إلى نقطة الانتهاء مقابل جامعة حمدان الذكية لمسافة 160 كيلومتراً.

كما تتضمن ترتيبات مسار الطواف إغلاقاً مؤقتاً من 10 إلى 15 دقيقة لبعض الشوارع وإعادة فتحها بعد عبور المشاركين. لضمان الوصول إلى وجهتكم بكل سهولة وسلاسة، يرجى التخطيط لرحلاتكم مسبقاً والانطلاق باكراً.

يذكر أن المرحلة السادسة من الطواق ستقام في أبوظبي ولمسافة 167 كم من أمام مقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات إلى كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

ويُختتم الطواف بالمرحلة السابعة والأخيرة التي تقام في مدينة العين، لمسافة 176 كم، وهي مرحلة جبلية حاسمة في الطواف، حيث ينطلق السباق من استاد هزاع بن زايد، ويمر عبر أبرز معالم مدينة العين، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت.