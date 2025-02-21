بوجاتشار يحافظ على صدارة الترتيب العام لطواف الإمارات

فاز الإيطالي جوناثان ميلان بالمرحلة الرابعة (طاقة) من النسخة السابعة لطواف الإمارات 2025، أمس، ليحقق دراج فريق ليدل تريك فوزه الثاني بعد انتصاره في المرحلة الأولى التي أقيمت في الظفرة. وحافظ بوجاتشار على القميص الأحمر (برعاية الشركة العالمية القابضة).

جاء فوز ميلان بالمرحلة السريعة التي انتهت في إمارة أم القيوين بعد سباق ثلاثي محتدم مع الثنائي البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، وجاسبر فيليبسن دراج البيسين ديكوينينك، حيث قطع ميلان مسافة السباق البالغة 181 كلم في زمن قدره 4:03:01 ساعات، متفوقاً على ميرلير بطل أوروبا وفيليبسن في اللحظات الأخيرة.

أعطى شارة انطلاق المرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2025، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، حيث انطلق السباق مروراً بإمارتي عجمان ورأس الخيمة، وصولاً إلى خط النهاية بإمارة أم القيوين.

وبعد نهاية المرحلة الرابعة، احتفظ السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي بصدارة الترتيب العام للطواف، بفارق 18 ثانية عن البريطاني جوشوا تارلينغ دراج فريق إينوس جريناديرز صاحب المركز الثاني.

توّج الفائزين، الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعميد سعيد عبيد بن عران، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين.