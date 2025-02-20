بوجاتشار يعتلي صدارة طواف الإمارات على قمة جبل جيس

تُوج السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي بطلاً للمرحلة الثالثة (هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة) من طواف الإمارات 2025.

ومنح الفوز بالمرحلة على قمة جبل جيس بوجاتشار صدارة الترتيب العام للطواف، بعد أن انتزع القميص الأحمر من البريطاني جوشوا تارلينغ، ليحقق بطل العالم الحالي انتصاره الـ 89 في مسيرته، والخامس في طواف الإمارات معادلاً رقم البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق لوتو، حيث اعتلى دراج فريق الإمارات منصة التتويج على قمة جبل جيس للمرة الثانية بعد فوزه بنفس المرحلة في عام 2022.

وقطع بوجاتشار مسافة السباق في المرحلة الجبلية البالغة 181 كم في 4 ساعات و36 دقيقة و4 ثوان، متقدماً على البريطاني أوسكار أونيلي دراج فريق بيكنيك بوست إن إل الذي جاء ثانياً، والنمساوي فليكس جال دراج فريق ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال في المركز الثالث، متفوقاً على حامل اللقب البلجيكي لينارت فان إيتفيلت الذي أنهى المرحلة رابعاً.

ويتقدم بوجاتشار الآن بفارق 18 ثانية على جوشوا تارلينغ، بطل المرحلة الثانية، في الترتيب العام بعد نهاية المرحلة الثالثة، بعد أن عبر الدراج البريطاني خط النهاية متأخراً بفارق 26 ثانية، حيث سجل بوجاتشار إجمالي زمن 8 ساعات و20 دقيقة و41 ثانية، ويحتل الإسباني بابلو كاستريلو دراج موفيستار المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 23 ثانية، بعد أن احتل المركز الثامن في المرحلة.

وقال بوجاتشار عقب نهاية السباق تعليقاً على فوزه بالمرحلة الثالثة: «إنه شعور مذهل، لقد عدنا أخيراً إلى السباق، وحققنا الفوز في اليوم الثالث، سعيد للغاية لما حققه الفريق والأداء الرائع لقد كان صعباً بالنسبة لجميع الدراجين».

وأضاف: «بدت مرحلة الصعود صعبة حتى وصلنا إلى مرحلة الصعود النهائي، وقمنا بتنفيذها بشكل جيد، يستحق جميع أفراد الفريق هذا الفوز».

وواصل بوجاتشار:«الطواف لم ينته بعد، ولدينا ثلاث مراحل سريعة متبقية، لا يمكن أن تتوقع ما يحدث هنا في طواف الإمارات، فيمكنك أن تفوز بالقميص الأحمر وتخسره كذلك بسهولة، لذا لم نفز بعد بأي شيء».

وبجانب القميص الأحمر (برعاية الشركة العالمية القابضة)، حصد بوجاتشار القميص الأخضر (برعاية مبادلة) لصدارة ترتيب النقاط، بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة، متقدماً على أونيلي بفارق 10 نقاط.

واحتفظ جوشوا تارلينج بالقميص الأبيض (برعاية نخيل) لأفضل دراج شاب، وذهب القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة إلى البنمي كارلوس ساموديو دراج فريق سولوشن فيني فانتيني.

توّج الفائزين، الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وإسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي في شركة مبادلة، ومارتيت فان فورين، مدير الموارد البشرية لمجموعة سيريوس العالمية، وأليسا بيكولو، المدير التنفيذي لشركة (إيلي) للدراجات، والمهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة المرجان، ومصبح عدنان أبو جراد، مدير تنفيذي المشتريات في شركة الدار العقارية.

وتقام منافسات المرحلة الرابعة من الطواف برعاية (طاقة) اليوم، ولمسافة 181 كم، حيث ينطلق السباق من شاطئ قدفع في إمارة الفجيرة الساعة 12:05 ظهراً، مروراً بالعديد من المعالم الطبيعية لإمارة الفجيرة، ويدخل السباق إلى إمارتي عجمان ورأس الخيمة، وصولاً إلى إمارة أم القيوين حيث خط النهاية عند شارع أحمد بن راشد المعلا.