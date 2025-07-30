دبي تستضيف سباق «لي تاب» من طواف فرنسا يناير 2026

بعد النجاح اللافت للنسخة الأولى التي أقيمت في فبراير الماضي، يعود سباق «لي تاب دبي من طواف فرنسا» في نسخته الثانية يوم الأحد 25 يناير 2026 في دبي، وينظم الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع سكودا، وسط توقعات بجذب عدد أكبر من المشاركين، مع برنامج ممتد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجميع أفراد العائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وإلى جانب السباق الرئيسي، سيشهد برنامج عطلة نهاية الأسبوع مختلف عناصر التفاعل المجتمعي والعائلي.

فيوم السبت 24 يناير 2026 سيستضيف مجدداً تجربة السباق العائلية غير التنافسية وسباقات الأطفال، مع مبادرات جديدة وأنشطة موجهة للعائلات.

ومن المقرر أن تستضيف نسخة 2026 من «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» عدداً من الدراجين الأسطوريين السابقين في سباق «طواف فرنسا» في دولة الإمارات، وذلك بعد مشاركة ثلاثة دراجين سابقين من «طواف فرنسا» في نسخة 2025.

وقال عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «نحن سعداء بعودة هذا السباق العالمي الشهير إلى دبي، والذي يأتي بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى التي أقيمت في العالم 2024 بمشاركة أكثر من 1000 دراج من الهواة من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، وأنا على ثقة بأن النسخة المقبلة ستكون أكثر نجاحاً في ظل المكانة المتنامية لرياضة الدراجات الهوائية في دبي وتوفر المسارات التي تمتد مئات الكيلومترات في أرجاء المدينة، إلى جانب تزايد أعداد الممارسين لهذه الرياضة الرائعة والخبرة الواسعة التي يمتلكها مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة في مجال استضافة وتنظيم سباقات الدراجات الهوائية».

وأضاف: «سيقام السباق في شهر يناير، حيث الطقس المثالي، ما يجعله افتتاحية مميزة لموسم حافل بسباقات الدراجات الهوائية الدولية في دبي، وسيتم اختيار مسارات السباق بعناية فائقة لتمكين آلاف المشاركين من الاستمتاع بتجربة قيادة الدراجات الهوائية في أجمل مناطق ووجهات دبي التي تضم مختلف المعالم الحضارية والسياحية والسكنية الفريدة، وستكون المشاركة في هذا السباق تجربة لا تنسى تسجل في ذاكرة المشاركين وفي سجلات إنجازاتهم».

نجاح كبير

و قال أنطوان كويرس من شركة A.S.O. المنظِمة لسباق «طواف فرنسا»: «بعد السنة الأولى التي تميزت بكثير من النجاح، نفخر بالإعلان عن عودة «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من «طواف فرنسا» إلى الإمارات بنسخته الثانية.

ونحن في شركة A.S.O. نتطلع قدماً للنسخة التالية.

وبفضل الدعم الذي لا يقدر بثمن من أبرز الشركاء والداعمين المعنيين، ومن بينهم «مجلس دبي الرياضي»، «شرطة دبي» و«شكودا الشرق الأوسط»، وباقي رعاة الحدث الآخرين، نحن على ثقة بأن «لي تاب دبي» سيكون أكثر نجاحاً في 2026.

ومعاً، سوف نجلب سحر «طواف فرنسا» إلى دبي!».

فخر

أما فيروز القزي، مدير سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من «طواف فرنسا» فقال: «أكدت السنة الأولى من الحدث أن سباقات الدراجات الهوائية على الطرقات تشهد نمواً كبيراً في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، وأشعر بكثير من السعادة والفخر مع إعلاننا عن موعد سباق 2026 وبدء فترة التسجيل المسبق للنسخة الثانية».