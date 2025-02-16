أكثر من 200 قناة تليفزيونية تنقل طواف الإمارات مباشرة إلى العالم

أكد فابريزو داميكو، المدير التنفيذي للعمليات في "آر سي اس" للرياضة والفعاليات، المنظمة لطواف الإمارات بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي أن أكثر من 200 قناة عالمية ستبث الحدث مباشرة بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم لتغطية الفعالية في الإمارات، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية.

وقال داميكو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام"، قبل انطلاقة فعاليات الحدث غدا الإثنين إن النسخة السابعة من طواف الإمارات ستشهد العديد من الأرقام القياسية في ظل مشاركة نخبة من الدراجين الذين يمثلون أكبر وأهم الفرق في العالم، من بينهم المتخصصون في سباقات ضد الساعة والسباقات الجبلية مما يزيد من قوة المنافسة على صدارة الترتيب العام، ويجعل ختام السباق غير متوقع".

وأشار إلى أن فريق الإمارات إكس آر جي سيشهد مشاركة مختلفة هذا الموسم بعد عودة دراجه السلوفيني تادي بوجاتشار للمشاركة من جديد في الطواف بعد غياب منذ آخر تتويج متتالي باللقب في نسختي 2021، و2022، الأمر الذي يشكل من عودته إضافة قوية للطواف والمنافسة على صدارة الترتيب العام".