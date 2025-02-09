الإيطالية إليسا بورغيني تخطف لقب «مرحلة الدار» وتتصدر طواف الإمارات

اعتلت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني صدارة الترتيب العام لطواف الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات 2025، بفوزها بالمرحلة الثالثة للطواف «مرحلة الدار» في مدينة العين، أمس، لتقترب كثيراً من إحراز اللقب للمرة الثانية.

وهيمن فريق الإمارات القابضة على المرحلة الثالثة للطواف بفوز بورغيني ومواطنتها سيلفيا بيرسيكو بالمركزين الأول والثاني في المرحلة الجبلية الكلاسيكية، أصعب مراحل الطواف.

وقطعت بورغيني بطلة النسخة الأولى للطواف عام 2023 مسافة المرحلة البالغة 152 كم في زمن قدره 3:56:31 ساعات، أمام زميلتها في الفريق سيلفيا بيرسيكو، التي حلت في المركز الثاني، بفارق 35 ثانية عن بورغيني، وجاءت كيمبرلي لي كورت من موريشيوس دراجة فريق إيه جي إنشورانس سودال في المركز الثالث.

وبانتهاء المرحلة الثالثة انتقلت صدارة الترتيب العام للطواف إلى إليسا لونغو بورغيني بإجمالي زمن قدره 10 ساعات و11 دقيقة و29 ثانية، وأزاحت الهولندية لورينا ويبيس دراجة فريق إس دي ووركس، بطلة المرحلتين الأولى والثانية عن الصدارة، وتقدمت بيرسيكو إلى وصافة الترتيب بفارق 2:09 دقيقة عن بورغيني، و2:11 دقيقة لصاحبة المركز الثالث كيمبرلي لي كورت.

وقبل المرحلة الأخيرة، حصلت بورغيني على القميص الأحمر، برعاية الشركة العالمية القابضة، كمتصدرة للترتيب العام، والقميص الأخضر، برعاية مدن، لمتصدرة ترتيب النقاط، بعد أن رفعت رصيدها إلى 41 نقطة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن لورينا ويبيس، وحصلت الألمانية انطونيا نيدرماير من فريق كانيون على القميص الأبيض برعاية طاقة لأفضل دراجة شابة تحت 23 عاماً، ونتيجة الأداء المميز للأيرلندية لارا جيلسيبي، استطاعت الحصول على القميص الأسود، برعاية الدار، المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة، برصيد 16 نقطة.

توّج الفائزات بقمصان المرحلة الثالثة، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الدكتور فهد النيادي ممثل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الدكتور مطر الدرمكي ممثل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، المقدم أحمد عبدالله الشريفي نائب لشؤون المرور في شرطة العين، مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، الدكتورة عايشة علي المهري ممثلة برجيل القابضة، شيخة الزعابي رئيس قسم الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، كريستيان أبياتي ممثل مدن، سامر الدندشي ممثل بن حمودة للسيارات، فايز الكثيري مدير إدارة المنشآت بالتكليف في مجلس أبوظبي الرياضي، سلطان المعمري ممثل الدار العقارية.

وخلال مراسم التتويج، تم تكريم شركاء المرحلة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، قصر المويجعي، تدوير، مركز النقل المتكامل، مديرية شرطة العين، مديرية المرور والدوريات، إدارة الدوريات الأمنية في مدينة العين، برجيل، وبن حمودة للسيارات.

ويختتم طواف الإمارات للسيدات 2025 منافساته، اليوم، بإقامة المرحلة الرابعة والأخيرة «مرحلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» في أبوظبي، لمسافة 128 كم، حيث ينطلق السباق من أمام مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأبرز معالم أبوظبي السياحية والثقافية، وصولاً إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.