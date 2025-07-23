«الإمارات للدراجات» يتألق في إسبانيا



واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية تألقه على الساحة الدولية، بعد أن حقق دراجه الشاب إيزاك ديل تورو فوزاً لافتاً في سباق «كلاسيكا تيريس ديل إبري» الإسباني، مضيفاً خامس انتصاراته خلال أسبوعين فقط، ورافعاً رصيده الاحترافي إلى عشرة انتصارات، منها أربعة في طواف النمسا الأخير.

وجاء انتصار ديل تورو بعد هجوم منفرد حاسم على صعود «ألت دي باولس»، حيث فرض سيطرته على السباق وتمكن من الحفاظ على تقدمه حتى خط النهاية، في أداء أكد من خلاله موهبته اللافتة، واستفاد فيه من دعم زملائه الذين مهدوا له الطريق في الأمتار الحاسمة.