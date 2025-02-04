«الإمارات للدراجات» بطل «الإكوادور لسباقات الطرق»

احتفظ جوناتان نارفيز دراج فريق الإمارات - إكس أر جي، للدراجات الهوائية بلقب بطولة الإكوادور الوطنية لسباقات الطرق، وذلك بعدما تفوق في خط النهاية على كل من الدراجين جيفيرسون ألكسندر، وماتيو راميريز، ليحرز لقبه الوطني الثالث في مسيرته الاحترافية.

وفرض نارفيز هيمنته على السباق الذي امتد لمسافة 170 كيلومتراً، متمسكاً بقميصه الوطني.

وبعد مرور أكثر من 4 ساعات، بدأ نارفيز في انطلاقته القوية التي لم يتمكن أحد من مجاراتها حتى خط النهاية، وسيتوجه في غضون أسبوعين إلى أوروبا للمشاركة في سباقات الربيع الكلاسيكية.