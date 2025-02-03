إبراهيم الرفاعي بطل سباق «لي تاب دبي» للدراجات الهوائية

شارك أكثر من 1000 دراج من الرجال والنساء من بينهم أكثر من 250 مشاركاً من خارج الدولة، في سباق «لي تاب دبي» للدراجات الهوائية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية «تور دي فرانس»، الذي استضافته دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ونظمته شركتا بيلتون، وبي كول للفعاليات أمس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية شركة شكودا للسيارات.

حضر السباق وتوج الفائزين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، فيما ألقت صفية الصايغ عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الكلمة الافتتاحية للحدث، وأعطت شارة انطلاق السباق وتابعت مجرياته وصولاً إلى خط النهائي ومنصة التتويج، كما حضر فعاليات السباق فيروز القاضي المدير العام لشركة بيلوتون للفعاليات المنظمة للحدث.

وقال سعيد حارب: سعداء بالمشاركة الواسعة للدراجين وخصوصاً الذين حضروا من خارج الدولة للمشاركة في هذا السباق الشهير الذي يجمع بين فخامة وروعة وجمال مدينة دبي وبين عراقة وتقاليد واسم طواف فرنسا تور دي فرانس الأشهر في العالم، وعاش فيه المتسابقون أجواء المنافسة القوية، واستمتعوا بمشاهدة أجمل المعالم السياحية، كما تحظى رياضة الدراجات الهوائية باهتمام كبير ودعم من القيادة الرشيدة، حتى أصبحت دبي من أهم مدن العالم الداعمة للرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، حيث تستضيف دبي العديد من بطولات الدراجات الهوائية العالمية والدولية والمحلية على مدار العام، وتنظم 6 بطولات دراجات هوائية في فبراير الجاري، ويشارك فيها آلاف الدراجين من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار والمستويات البدنية.

وفاز السوري إبراهيم الرفاعي المقيم في الإمارات بلقب النسخة الأولى من سباق لي تاب دبي بعد منافسة قوية في السباق، تلاه إيفان كورمشتشيكوف في المركز الثاني، وحل دانيل كونوتوب في المركز الثالث، وفي منافسات السيدات فازت أولها شيكل بالمركز الأول، وابتسام زايد بالمركز الثاني، وأوليفوجا باليسيسيتي بالمركز الثالث، وكانت دارسي مينتون البالغة من العمر 15 عاماً واحدة من أصغر الفائزات الإناث، حيث فازت بالمركز الأول في سباق 50 كم.

شارك في السباق عدد من أساطير الدراجات الهوائية من أبرزهم: التشيكي يان سفورادا، أيقونة الدراجات الهوائية الذي فاز ثلاث مرات في مراحل «طواف فرنسا»، والسلوفاكي بيتر فليتس، بطل العالم ثلاث مرات في تجارب أوقات الفريق؛ وأخوه مارتن فليتس، العضو الرئيسي في فِرَق الدراجات الهوائية البارزة؛ ويعقوب تروسكاو، الموهبة الواعدة.

ضم السباق 4 مسارات، يمتد المسار الأول لمسافة 100 كيلومتر، كما يمتد المسار الثاني لمسافة 50 كيلومتراً، ويمتد مسار السباق غير التنافسي لمسافة 20 كيلومتراً وهو مخصص للمشاركين من عمر 11 عاماً فما فوق، وسباق الأطفال من عمر 3 إلى 14 عاماً الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات، وسيمر السباق حول أبرز المعالم السياحية والحضارية الشهيرة في دبي، وسيتم الإعلان عن مسار وتفاصيل السباق في مؤتمر صحافي يعقد في وقت لاحق من العام الجاري.

وانضمت دبي بذلك إلى قائمة المدن العالمية التي تستضيف هذا الحدث الذي انطلق في فرنسا عام 1993 وتم تنظيمه للمرة الأولى خارج فرنسا في 2015، حيث انتقل تدريجياً على عدد من المدن في مختلف القارات ليصل إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال سباق دبي.

يأتي هذا السباق ضمن العديد من سباقات الدراجات الهوائية المحلية والدولية التنافسية والمجتمعية المختلفة التي تستضيفها دبي طوال العام والتي تشهد تنامياً كبيراً وتزداد شعبيتها كل يوم بفضل البنية التحتية القوية التي تتمتع بها دبي من مضامير متنوعة ومصممة على أحدث المعايير والمواصفات العالمية.