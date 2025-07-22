«الإمارات للدراجات» يواصل التألق في طواف فرنسا

أهدى الدراج البلجيكي تيم ويلينز، فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، فوزه الخامس في طواف فرنسا 2025، بعدما قدّم أداءً استثنائياً توّجه بالفوز بالمرحلة الخامسة عشرة التي امتدت لمسافة 197.7 كلم من موريت إلى كاركاسون، ليكمل بذلك «الثلاثية الكبرى» بانتصارات في جميع الطوافات العالمية الثلاثة.

وانطلق ويلينز منفرداً أمس على بعد 43.5 كلم من خط النهاية، مستغلاً تضارب مواقع منافسيه على الطريق، ومعززا سرعته بثبات حتى أنهى السباق بزمن 3:34:09 ساعات متقدماً على فيكتور كامبينارتس (فيسما-ليز أيه بايك) بفارق دقيقة و28 ثانية، وجوليان ألافيلب «تودور برو سايكلينغ» بفارق دقيقة و36 ثانية، فيما يُعد هذا الفوز هو رقم 65 لفريق الإمارات في الموسم الجاري، ويعكس جهوده الجماعية العالية في مختلف مراحل الطواف.

تصنيف

وفي التصنيف العام لطواف فرنسا 2025، حافظ قائد فريق الإمارات تادي بوجاتشار على صدارته بزمن إجمالي بلغ 54:20:44 ساعة، متقدماً على يوناس فينغيغورد من فريق «فيسما-ليز أيه بايك» بفارق 4 دقائق و13 ثانية، فيما جاء فلوريان ليبوفيتز «ريد بول-بورا-هانسغروهي» ثالثاً بفارق 7 دقائق و53 ثانية.

ويستعد المتسابقون لاستئناف السباق اليوم الثلاثاء في أسبوعه الأخير الذي سيشهد مراحل حاسمة في جبال الألب، تبدأ بخط نهاية مرتقب على قمة مون فانتو اليوم.