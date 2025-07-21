طواف فرنسا.. آرينسمان بطل المرحلة 14 وبوغاتشار يبتعد في الصدارة

أحرز الدراج الهولندي ثيمين آرينسمان المركز الأول في المرحلة الرابعة عشرة الجبلية الشاقة من النسخة 112 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية أمس، بينما عزز السلوفيني تادي بوغاتشار، حامل اللقب، صدارته في الترتيب العام بكسبه 6 ثوان إضافية عن ملاحقه المباشر الدنماركي يوناس فينغيغارد.

وشهدت المرحلة انسحاب ثالث الترتيب العام البلجيكي ريمكو إيفينيبويل، الفائز بذهبيتين أولمبيتين في باريس الصيف الماضي، من الطواف وذلك بعدما عجز عن إكمال المرحلة التي ربطت بين بو ولوشون سوبربانيير على مسافة 182.6 كلم.

وبدا منذ المرحلتين الأوليين في جبال البيرينيه، الخميس والجمعة، أن الدراج البالغ 25 عاماً والفائز بالمرحلة الخامسة يعاني بدنياً، حيث كان عاجزاً تماماً عن مجاراة بوغاتشار وفينغيغارد.

ودخل الفائز بذهبتي سباقي الطريق وضد الساعة في أولمبياد باريس 2024 المرحلة الرابعة عشرة من الطواف الفرنسي المكون من 21 مرحلة، وهو في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق قرابة 7 دقائق ونصف عن بوغاتشار المتصدر وأكثر من ثلاث دقائق عن فينغيغارد الثاني.