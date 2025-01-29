سلطان بن أحمد يكرّم أبطال طواف الشارقة للدراجات

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، الفائزين بالنسخة العاشرة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، وذلك في منطقة الجادة بمدينة الشارقة.

وقام سموه بتتويج الدراجين الفائزين بلقب طواف الشارقة الدولي وكأس النسخة العاشرة، وتوّج الدراج النيوزلندي جوش كينيث من فريق لي نيانغ ستار الصيني، بالمركز الأول فيما جاء في المركز الثاني الدراج جوش بيرنت من فريق بورجوس الإسباني، بينما حل الدراج تاراميه رين من فريق كين الياباني ثالثاً، وفاز فريق سوليشن تيك الإيطالي بلقب الأفضل على مستوى الفرق.

وعلى مستوى القمصان، توّج سمو نائب حاكم الشارقة الفائز بالقميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، والذي جاء برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، الدراج النيوزلندي جوش كينيث من فريق لي نيانغ ستار الصيني، والفائز بالقميص الأخضر لصاحب أفضل معدل نقاط سرعة الذي ترعاه هيئة الإنماء التجاري والسياحي وهو الدراج دوشان رايوفيتش من فريق سوليشن تيك الإيطالي، فيما حاز دراج منتخب الإمارات الوطني راشد البلوشي عن مرحلة القميص الأحمر صاحب أفضل معدل لصعود المرتفعات والتي جاءت برعاية بلدية مدينة الشارقة.

وسلم سموه كأس المركز الأول للدراج ماري فوت دوارتيه من فريق الإمارات للمحترفين والذي حقق القميص الأبيض عن فئة الشباب تحت 23 سنة، والتي ترعاها قناة الشارقة الرياضية، وكان الفائز بقميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة هو الدراج الإماراتي عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات.

وكان سمو نائب حاكم الشارقة قد شاهد رفقة الحضور مادةً مصورةً تناولت أبرز أحداث طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسختها العاشرة، مشاركاً سموه في ركن الفعاليات المصاحبة للطواف التي تُقدم للجمهور ومتابعي البطولة، مشيداً سموه بقوة المنافسة بين الدراجين في جميع مراحل الطواف، ومهنئاً القائمين على الحدث العالمي الكبير بنجاح البطولة ومثمناً سموه جهودهم الكبيرة.