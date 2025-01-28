«دبي الرياضي» يستقبل وفد الاتحاد الرواندي للدراجات الهوائية

زار وفد الاتحاد الرواندي للدراجات الهوائية مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سامسون ندايشيمي، رئيس اتحاد رواندا للدراجات الهوائية، والوفد المرافق له، الذي ضم الوزير المستشار إدوارد بيزوموريمي من القنصلية العامة لجمهورية رواندا في دبي، وأنس موتوني، مستشارة ثانية بسفارة جمهورية رواندا، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الطرفين، خاصة أن مجلس دبي الرياضي يمتلك خبرات كبيرة في تنظيم سباقات الدراجات الهوائية الدولية، وقدم سعيد حارب شرحاً عن تطور رياضة الدراجات الهوائية في دبي، والنمو الكبير في أعداد الفعاليات والمشاركين والمسارات في مختلف مناطق دبي، التي تستضيف سنوياً العديد من السباقات العالمية والمحلية المختلفة، وفي ختام اللقاء قدم سعيد حارب للوفد الزائر النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.