«الإمارات للدراجات» بطل التصنيف العام في «داون أندر»

حقق فريق «الإمارات-إكس آر جي» للدراجات الهوائية أول انتصار له في التصنيف العام على مستوى سباقات طواف العالم لهذا الموسم، من خلال جوناتان نارفيز؛ حيث أنهى الدراج البالغ من العمر27 عاماً السباق داخل المجموعة الرئيسة في المرحلة السادسة والأخيرة من طواف داون أندر بأستراليا، ليحصل على القميص الأصفر ويحقق فوزه الأول في سباقات مرحلة من طواف العالم في مسيرته.

وتأقلم نارفيز بسرعة مع محيطه الجديد بعد انتقاله في فترة الشتاء إلى فريق «الإمارات-إكس آر جي»، ولم يكن يتمنى بداية أفضل من ذلك لهذا العام. فقد فاز بالقميص الأصفر أمس بعد انتصاره المثير على تلة ويليونجا، ليحصد ثمرة أدائه المتسق طوال الأسبوع، حيث تمكن من الوصول إلى منصة التتويج في 3 من أصل 6 مراحل. و قال نارفيز: لم يكن يوماً سهلاً على المضمار الذي تميز بالكثير من المنعطفات، لكن في النهاية فزنا بالسباق، وهذا أكبر انتصار في مسيرتي.