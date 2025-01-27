بيزا بطلاً للمرحلة الثالثة لطواف الشارقة الدولي العاشر

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الضواحي، كونتن بيزا بطلاً للمرحلة الثالثة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسخته العاشرة، أمس.

وكان الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية قد شهد الانطلاقة أمام الجامعة الأمريكية بالمدينة الجامعية بعنوان «العلم والثقافة» لمسافة 11.16 كلم، وانتهت في نفس النقطة، كما حضر الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة جانباً من السباق، وعلى هامش المرحلة أقيم سباقان لأصحاب الهمم والشباب.

وفاز عايض الأحبابي من نادي العين لأصحاب الهمم بلقب سباق الكراسي المتحركة «H»، و أحمد البدواوي من نادي دبي لأصحاب الهمم بلقب الدراجات الخاصة «C»، أما الشباب ففاز باللقب يوسف أميري من نادي النصر.

حضور كبير

وشهد انطلاق السباقات وتتويج الفائزين عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني، نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي عبد اللطيف الفردان، وكلثم المطروشي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وأيمن علي، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وسامسون ندايشيمي، رئيس اتحاد رواندا، والدكتور أشرف الطيب، رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، ونبيل محمد عاشور، رئيس اتحاد الإمارات لليد، ومحمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وسالم الشحي ممثل الاتحاد العربي للدراجات، والرائد عبد العزيز اليحيائي، ممثل شرطة الشارقة، وحمد المحمود، ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومحمد الحمادي ممثل قناة الشارقة الرياضية.

وضمن سباق فئة الكراسي المتحركة «H» حصل على المركز الأول عايض الأحبابي من نادي العين لأصحاب الهمم، و المركز الثاني سامي السليمي من منتخب عمان، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب سعيد الظاهري من نادي العين لأصحاب الهمم.

وفي سباق فئة الدراجات الخاصة «C» حصد لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم المراكز الثلاث الأولى، أحمد البدواوي الميدالية، وحصد الفضية عبدالله البلوشي، ونال البرونزية سالم الجنيبي، كما خصت اللجنة المنظمة سلامة الخاطري من نادي دبي لأصحاب الهمم بتكريم خاص.

وفي منافسات سباق الشباب حصل يوسف أميري من نادي النصر على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحمد المحيربي من نادي الشارقة الرياضي على المركز الثاني والفضية، كما حل منصور ماجد من نادي الشارقة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.