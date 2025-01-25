تتويج ماريو أباريسيو بطلا للمرحلة الأولى لطواف الشارقة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، الدراج ماريو أباريسيو من فريق بورجوس الإسباني بطلاً للمرحلة الأولى لطواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات الهوائية "التميز والإبداع " التي جرت اليوم في الحدائق المعلقة بكلباء، حيث تنافس المشاركون في قطع مسافة 132,91 كلم إنطلاقا من مسرح المجاز.

وشهد مراسم التتويج وشارك في تكريم الفائزين سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة منصور بو عصيبة رئيس إتحاد الإمارات للدراجات وسعادة أيمن علي رئيس الإتحاد المصري للدراجات وسعادة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف وسعادة راشد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والراعية.

وأحرز المركز الأول والميدالية الذهبية الدراج ماريو أباريسيو من فريق بورجوس الإسباني، وجاء ثانيا لورينزو من فريق تيك الإيطالي وحل بالمركز الثالث سمباياخ من بورجوس الإسباني.

أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل ماريو أباريسيو من فريق بورجوس الإسباني على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حصل ماريو أباريسيو من بورجوس الإسباني على القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحصل راشد البلوشي من منتخب الإمارات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة

أما القميص الأبيض برعاية قناة الشارقة الرياضية لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به ماغي فويت بياغتيه من فريق الإمارات للمحترفين، ونال قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة الدراج عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات.

وضمن الفعاليات المصاحبة تم تقديم لوحة رسم بالرمال عنوانها “53 عاما وشارقة سلطان أكثر اشراقا” نفذتها زهرة الناصر من مملكة البحرين ونالت إعجاب الحضور.

ويستأنف الطواف بالمرحلة الثانية "المنطقة الوسطى" صباح غد السبت لمسافة 127 كلم، من أمام مزرعة القمح في مليحة وتنتهي في جامعة الذيد