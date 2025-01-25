شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، انطلاق طواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات الهوائية في مرحلته الأولى «التميز والإبداع» لمسافة 132.91 كيلومتراً.

وذلك من أمام مسرح المجاز بالشارقة والتي تنتهي أمام الحدائق المعلقة في مدينة كلباء. وشهد الانطلاق تنظيم عروض من نادي الشارقة للرياضات البحرية، بعدها أعطى رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة إشارة البدء إيذاناً لإنطاق السباق.

وتتوزع مسافة السباق الكلية على 5 مراحل، وتتضمن طوافاً محلياً للشباب وسباقاً خاصاً للمعاقين، إلى جانب المحترفين، حيث يستمر السباق حتى يوم الثلاثاء المقبل 28 يناير بمشاركة 174 دراجاً من 23 دولة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً، من كل من:

المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، العراق، سلطنة عمان، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، اليونان، تركيا، البرتغال، تايلاند، الصين، اليابان، ماليزيا، الفلبين، جمهورية مصر العربية، الجزائر، المغرب، موريشوس، ورواندا.

وتتواصل خلال الأيام المقبلة مراحل الحدث الدولي الكبير، حيث تقام المرحلة الثانية «المنطقة الوسطى» صباح اليوم لمسافة 127 كلم، وتبدأ من أمام مزرعة القمح في مليحة وتنتهي في جامعة الذيد، أما المرحلة الثالثة «العلم والثقافة»، فتنطلق غداً من أمام الجامعة الأمريكية بالشارقة.