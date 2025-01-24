نجوم «طواف فرنسا» يتقدمون المشاركين في سباق «لي تاب دبي»

كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل سباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية»، الذي يقام بالتعاون مع طواف فرنسا ودعم مجلس دبي الرياضي وبرعاية شركة «شكودا للسيارات» بين 1 و2 فبراير المقبل، وتم الإعلان عن مشاركة عدد من نجوم طواف فرنسا ، مثل يان سفورادا بطل 3 مراحل في طواف فرنسا وبطل طواف إيطاليا، وبيتر فليتس وبيتر فليتس، بطل العالم ثلاث مرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، وسيحل هؤلاء الأساطير بدبي قبل بدء السباق للمشاركة في احتفالات تسبق الحدث والالتقاء مع المشجّعين وإلقاء الضوء على الثقافة المتنامية بسرعة لركوب الدرّاجات الهوائية في دبي.

يتيح السباق الرئيسي، المقرر 2 فبراير، للدرّاجين من مختلف فئات المهارات خوض المغامرة على أحد المسارين المميّزين، الأول لمسافة 101 كلم مصمَّم للدرّاجين المحترفين ويحمل اسم «السباق»، والثاني هو مسار لمسافة 50 كلم مناسب للهواة والمتحمّسين للمشاركة بالتجربة، الذين يبحثون عن تحدٍ لا يُنسى ويحمل اسم «تجربة الركوب»، ويبرز المساران الروائع المعمارية الأخّاذة والمتطوّرة التي تتميّز بها دبي، إضافة للمناظر الصحراوية الساحرة في المنطقة المحيطة، وذلك بعد الانطلاق من حي دبي للتصميم والانتهاء في مدينة إكسبو.

محطة عالمية

وقال علي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «أصبحت دبي محطة عالمية لاستضافة وتنظيم السباقات العالمية للدراجات الهوائية، كما أصبحت وجهة عالمية مفضلة لهواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، لما تضمه من مسارات متنوعة وآمنة تمتد لمئات الكيلومترات في مختلف مناطق دبي، وسيشهد شهر فبراير المقبل تنظيم 6 سباقات دراجات هوائية دولية ومحلية في دبي، ويسرنا أن ينضم سباق لي تاب دبي إلى قائمة البطولات الدولية العديدة التي تقام في دبي، كما أنه يكتسب ميزة خاصة به من خلال ارتباطه بسباق طواف فرنسا العالمي «تور دي فرانس»، الذي يعد أشهر السباقات الدولية في العالم، كما أنه مخصص للدراجين غير المحترفين الذين سيحضرون من مختلف الدول إلى دبي ليعيشوا تجربة أجواء سباق لي تاب دبي وجودة التنظيم التي تجمع بين دبي بخبراتها الكبيرة وتور دي فرانس بعراقته وشهرته العالمية الواسعة».

وأضاف: «يسرنا أن نتعاون مع اللجنة المنظمة للسباق وأن نرحب بالدراجين من مختلف دول العالم، وكذلك من داخل دولة الإمارات، الذين سيستمتعون بالتنافس في الطرق الرائعة والمرور في مناطق متنوعة يتضمنها مسار السباق الذي تم اختياره بعناية فائقة، حيث ستكون الانطلاقة من حي دبي للتصميم، أرقى المناطق في دبي، مروراً بمناطق سكنية وسياحية متعددة، وكذلك بمنطقة المرموم التي تضم أكبر محمية طبيعية بالعالم، التي تضم مسارات عالمية مخصصة للدراجات وسط البحيرات الصناعية الفريدة، وكذلك أكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي التي أصبحت ملتقى الأحداث الدولية الاقتصادية والرياضية العالمية المختلفة».

وقال يان سفورادا: «إن الطاقة التي تتميز بها دبي شيء خاص بالفعل، فهي المكان المثالي لجلب روح «طواف فرنسا» إليه، وأن أكون جزءاً من المرحلة الافتتاحية من «لي تاب دبي» أمر عزيز عليّ شخصياً، لقد صاغت رياضة الدرّاجات الهوائية حياتي بأكملها، وأنا متشوّق لمشاركة تجاربي، والركوب إلى جانب باقي المتنافسين، والتواصل مع الناس الذين يتمتعون بالشغف ذاته، فلحظات مثل هذه هي التي تذكّرنا بسبب وقوعنا في حب هذه الرياضة بالأساس».

وتنطلق الأنشطة في 31 يناير من «قرية طواف فرنسا» في «حديقة قرية إكسبو»، حيث سيتمكّن الزوّار من الاستمتاع بالعروض التفاعلية، وزيارة معرض لقمصان أساطير رياضة الدرّاجات الهوائية من تاريخ «طواف فرنسا» ومنصّات للمشتريات، وحضور برامج ترفيهية شاملة ورشة عمل خاصة بركوب الدرّاجات الهوائية. وفي الصباح، سيكون هناك أيضاً سباق للأطفال ومرحلة ركوب عائلية لمسافة 20 كلم.

وقام المنظمون أيضاً بفتح باب التسجيل لتجارب الركوب «أهلاً دبي»، المقامة بين 29 و31 يناير على مساري القدرة وند الشبا للدرّاجات الهوائية، وتتيح هذه التجارب التحضيرية المجانية للمشاركين الجدد والدرّاجين المحترفين على حد سواء الفرصة لتعريف أنفسهم أكثر بالمشهد الحيوي لرياضة الدرّاجات الهوائية قبل عطلة نهاية الأسبوع التي يجري فيها السباق.