طواف الشارقة الدولي للدراجات ينطلق اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق «طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية» اليوم من أمام مسرح المجاز الساعة الثانية بعد الظهر بالمرحلة الأولى التي تحمل عنوان «التميز والإبداع»، وتنتهي عند الحدائق المعلقة في كلباء، بمشاركة 174 دراجاً يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً من 23 دولة ومسافتها 132.91 كلم من أصل 526.26 كلم للطواف، الذي ستتسم نسخته الحالية بطابع احتفالي وسينال الفائز به كأساً جديدة تم تصميمها خصيصاً بمناسبة بلوغ الحدث الدولي دورته العاشرة.

يحضر الانطلاقة عدد كبير من المسؤولين يتقدمهم عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وممثلو اتحاد الإمارات للدراجات وأعضاء مجلس الإدارة.