نخبة من الدراجين العالميين يتنافسون في 6 سباقات دولية ومحلية

تشهد دبي تنظيم 6 من أقوى سباقات الدراجات الهوائية الدولية والمحلية خلال شهر فبراير المقبل، والتي يشارك فيها نخبة من أبرز الدراجين؛ الرجال والسيدات، من مختلف أنحاء العالم، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يتصدرها طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية للرجال، وطواف الإمارات العالمي للسيدات، وسباق لي تاب دبي من طواف فرنسا، وسباق سبينس دبي 92، والسباق الصحراوي وسباق السيدات في بطولة السلم للدراجات الهوائية.

وينطلق سباق «لي تاب دبي» للدراجات الهوائية 2025 يوم 2 فبراير 2025 من حي دبي للتصميم، وتستضيف دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط هذا السباق الدولي المقدم من طواف فرنسا للدراجات الهوائية «تور دي فرانس»، والذي تنظمه شركتي بيلتون، وبي كول للفعاليات برعاية شركة شكودا للسيارات، وهو السباق الأشهر المخصص للهواة الذي يضع المشاركين في أجواء من فخامة وتاريخ طواف فرنسا للدراجات الهوائية الأعرق في العالم.

ويضم السباق 4 مسارات، يمتد المسار الأول لمسافة 110 كيلومترات، كما يمتد المسار الثاني لمسافة 60 كيلومتراً، ويمتد مسار السباق غير التنافسي لمسافة 20 كيلومتراً، وهو مخصص للمشاركين من عمر 11 عاماً فما فوق، وسباق الأطفال من عمر 3 إلى 14 عاماً الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات، وسيمر السباق حول أبرز المعالم السياحية والحضارية الشهيرة في دبي، وسيتم الإعلان عن مسار وتفاصيل السباق في مؤتمر صحفي يعقد غداً الخميس في مقر مجلس دبي الرياضي.

وتستضيف دبي يوم 6 فبراير المرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن سلسلة الطواف العالمي في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي تنطلق من نادي ضباط شرطة دبي وتختتم في دبي هاربور، وتمر المراحل الثلاث الأخرى من طواف الإمارات العالمي للسيدات عبر إمارة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، ويهدف هذا الحدث العالمي إلى إبراز النمو المتسارع لرياضة الدراجات النسائية في المنطقة، وتعزيز مكانة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، كونها الوجهة الرياضية الأولى عالمياً.

الأكبر

ويقام 9 فبراير في منطقة محمية المرموم السباق الصحراوي للرجال، وهو السباق الثالث ضمن الدورة التاسعة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، والتي تعد الأكبر من نوعها من حيث الجوائز المالية وتنوع السباقات، فيما يقام يوم 19 فبراير السباق الرابع ضمن البطولة ذاتها، وهو سباق السيدات الذي سيكون مسك الختام للبطولة التي نجحت في الارتقاء برياضة الدراجات الهوائية في الدولة وزيادة أعداد الممارسين ورفع مستوياتهم التنافسية، كما نجحت في استقطاب رياضيين محترفين من داخل وخارج الدولة، من دول مجلس التعاون الخليجي للتنافس مع دراجين إماراتيين وتطوير هذه الرياضة الأولمبية الرائعة، وكانت الدورة التاسعة من بطولة السلم للدراجات الهوائية قد انطلقت بإقامة سباق سيف الشرف الشهر الماضي، وسباق ديوان حاكم دبي خلال شهر يناير.

كما تستضيف دبي يوم 21 فبراير المرحلة الخامسة من طواف الإمارات للرجال، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن سلسلة الطواف العالمي في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتنطلق من الجامعة الأمريكية في دبي بشارع الشيخ زايد وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويضم طواف الإمارات العالمي للرجال سبع مراحل متنوعة خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير 2025، تشمل المسارات الجبلية والصحراوية والمدن الحديثة، مما يعكس التنوع الجغرافي والثقافي لدولة الإمارات، ويمثل هذا الحدث فرصة استثنائية للترويج للوجهات السياحية الفريدة في الدولة، وإبراز بنيتها التحتية المتطورة التي تلبي أعلى المعايير العالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وينطلق سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يومي السبت والأحد 22 و23 فبراير من مدينة إكسبو دبي، ويعد أهم سباق مؤهل إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية، التي تقام في شهر أكتوبر المقبل في ولاية فكتوريا بأستراليا، حيث يتأهل منه 360 رياضياً ورياضية، الذين يمثلون 25 % من أصحاب المراكز الأولى في 11 فئة عمرية إلى النهائي العالمي الأكبر، ويمتد السباق الرئيس لمسافة 92 كيلومتراً، ويمر بأبرز المعالم السياحية والعمرانية في دبي.