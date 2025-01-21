يوسف ميرزا: مشاركة نخبة الدراجين تعكس مكانة «السلم» عالمياً

أكد يوسف ميرزا، نجم منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية سابقاً، أن استقطاب بطولة السلم للدراجات الهوائية دراجين عالميين يعكس المكانة التي وصلت لها في غضون سنوات قليلة، بفضل حضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتميزها تنظيمياً وفنياً.

وشهد سباق «النخبة»، أول من أمس، مشاركة نخبة من أفضل الدراجين في العالم، يتقدمهم الإيطالي إيليا فيفياني، المتخصص في سباقات السرعة، الذي حقق 89 فوزاً خلال مسيرته الاحترافية في العديد من السباقات، منها طوافات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها، والبرتغالي إيفو أوليفيرا، دراج فريق الإمارات وأحد أهم الدراجين في العالم، والبرتغالي جواو ماتياس، والإيطالي سيباستيان مولانو، دراج فريق الإمارات، وهو أحد الدراجين العالميين وسبق له الفوز بمرحلتين من طواف إسبانيا في 2022 و2023، وكذلك زميله البلجيكي تيم ويلنس، بطل مرحلتين في طواف إيطاليا، ومرحلتين في طواف إسبانيا، والإيطالي فرانشيسكو لامون، صاحب ذهبية المطاردة للفرق في أولمبياد 2020، وبطولة العالم 2021، والدراج السلوفيني ماتيفيز جوفيكار، دراج فريق «البحرين فيكتوريوز»، وهو الذي توج بطلاً لسباق النخبة أول من أمس.

وصرح ميرزا أن مشاركة نخبة من أفضل الدراجين في العالم جعلت المنافسة قوية، ورفعت معدل السرعة إلى 44 كلم في الساعة، وتم قطع مسافة السباق 193 كلم في 4 ساعات و20 دقيقة و30 ثانية، مشيراً إلى أن مثل هؤلاء الدراجين المحترفين يختارون السباقات التي يشاركون فيها بعناية، وبالتالي فإن وجودهم يعكس المكانة التي وصلت إليها بطولة السلم للدراجات الهوائية خلال هذه السنوات القليلة، وقال: استقطبت النسخة الحالية عدداً كبيراً من كبار الدراجين في العالم، وعندما نشاهد مثل هذه الأسماء التي تشارك في الطوافات الكبرى، مثل فرنسا وإسبانيا إلى جانبنا في سباق بطولة السلم، قد نتساءل كيف نجح هذا السباق المحلي في جذب هذه الأسماء الكبيرة؟ إنه أمر يشعرنا بالفخر، ويجعلنا ندرك أن سباق السلم أصبح عالمياً بامتياز، ليس من السهل استقطاب أبطال بهذا الحجم، لكن السمعة الطيبة للبطولة والتنظيم المبهر من العوامل المهمة التي تحفزهم على المشاركة فيه.

عامل جذب

وأضاف: وجود هذه الأسماء الكبيرة يسهم في تحقيق أهداف البطولة ويرفع مستواها، ويشكل عامل جذب لباقي الدراجين للاحتكاك وكسب الخبرة، كما أن مشاركتهم تدل على أن سباق السلم أصبح يحظى بسمعة عالمية في سباق الدراجات.

وتابع قائلاً: حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعته المستمرة للسباقات يشكل دافعاً قوياً للدراجين، وشخصياً كنت حريصاً على المشاركة في جميع السباقات قبل الاعتزال من أجل رؤية سموه وهو يتابعنا.

وأكد ميرزا، الذي حقق العديد من التتويجات في مشاركاته السابقة في البطولة، أن سباقات السلم تعكس أيضاً التطور المذهل الذي شهدته رياضة الدراجات الهوائية في الدولة وتزايد الاهتمام بممارستها في السنوات الأخيرة، وقال: عندما بدأت مسيرتي لم أتخيل أن تصل هذه الرياضة إلى ما وصلت إليه الآن، بفضل الاهتمام من القيادة الرشيدة، ما أسهم في توسيع قاعدة ممارسيها وانتشار الوعي بأهمية ممارستها لدى الشباب، واليوم تواصل بطولة السلم نشر رسالتها لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وأشاد ميرزا بالمستوى القوي الذي قدمه دراج منتخبنا الوطني عبدالله جاسم، الذي أنهى السباق في المركز الثالث وسط هذه الكوكبة من الأسماء العالمية، مشيراً إلى أن البطولة تقدم خدمات جليلة لرياضة الدراجات الهوائية في الدولة، وللرياضة بشكل عام.