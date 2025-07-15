«الإمارات للدراجات الهوائية» يحرز لقب طواف النمسا

أنهى فريق الإمارات - إكس آر جي لدراجات الهوائية مشاركته أول من أمس في طواف النمسا 2025، بأداء مميز توّجه بلقب التصنيف العام، عبر درّاجه الشاب إيزاك ديل تورو، الذي حسم اللقب بعد إنهائه المرحلة الخامسة والأخيرة بأمان ضمن المجموعة الرئيسية.

ويُعد هذا الفوز هو الثاني في التصنيف العام لمسيرة ديل تورو الاحترافية، إذ جاء تتويجه بعد ثلاثة انتصارات متتالية حققها في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، مستفيداً من استراتيجية الفريق المحكمة ودعمه المتواصل.

وشهدت المرحلة الأخيرة التي أُقيمت في فيلدكيرخ، فوز بوب يونجلز من فريق إينيوس جريناديرز بزمن قدره 3:51:23 ساعات، تلاه روي كوستا من فريق إي إف إديوكيشن - إيزي بوست بفارق دقيقة و45 ثانية، فيما حصد فلوريان فيرميش من فريق الإمارات - إكس آر جي المركز الثالث في التوقيت نفسه.

وعلى صعيد الترتيب العام النهائي، تصدّر ديل تورو القائمة بزمن إجمالي بلغ 17:51:18 ساعة، متقدماً على آرتشي رايان من فريق إي إف إديوكيشن - إيزي بوست بفارق 29 ثانية، فيما جاء زميله رافال ماجكا ثالثاً بفارق 47 ثانية، كما احتل فيليكس غروششارتنر المركز العاشر بفارق ثلاث دقائق و18 ثانية، مؤكداً قوة الفريق في مختلف مراحل السباق.

وكان غروششارتنر قد استهل المنافسات بفوز قوي في المرحلة الأولى عقب هجوم فردي ناجح، قبل أن يتسلم ديل تورو زمام المبادرة في المراحل التالية، بينما حافظ ماجكا على استقرار أدائه، ما مكّنه من نيل مركز متقدم في الترتيب العام.

وشكلت هذه النتائج لوحة متكاملة لنجاح الفريق الإماراتي، الذي اختتم مشاركته بخمسة انتصارات خلال أيام السباق الخمسة، معززاً مكانته بعد تتويجه باللقب في نسخة العام الماضي 2024.