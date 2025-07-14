«الإمارات للدراجات» يواصل صدارته لطواف النمسا

فاز فريق الإمارات للدراجات، بالمرحلة الرابعة من طواف النمسا 2025، محققاً انتصاره الرابع توالياً في السباق بفضل الأداء اللافت للنجم المكسيكي إيزاك ديل تورو، الذي انتزع صدارة الترتيب العام قبل المرحلة الختامية، ليؤكد الفريق هيمنته على مجريات المنافسات.

وسجل الفريق انتصاره الأخير بعد تألق ديل تورو خلال «مرحلة كوين»، حيث قاد مجريات السباق باحترافية عالية، متجاوزاً في الأمتار الأخيرة، منافسه آرتشي رايان، الذي حل ثانياً، ورغم الظروف الصعبة التي واجهها فيليكس جروسشارتنر، الذي تخلى عن القميص الأصفر بعد أن احتفظ به منذ المرحلة الأولى، حظي ديل تورو بدعم قوي من زملائه، حيث برز مايكا في الصعودين الأخيرين، مستكملاً الجهود التي قدمها كل من فيليبو بارونشيني، وفلوريان فيرميرش، وجوليوس جوهانسن في المراحل السابقة.

بهذا الفوز، يتصدر ديل تورو الترتيب العام بفارق 29 ثانية عن رايان، في حين يحتل مايكا المركز الثالث بفارق 47 ثانية عن المتصدر، و18 ثانية فقط خلف رايان أما جروسشارتنر، فتراجع إلى المركز العاشر بفارق 3 دقائق و18 ثانية.