«دراجات الإمارات» يشارك في 4 بطولات قارية وعالمية



أعلن اتحاد الإمارات للدراجات مشاركة الدراج، يوسف أميري، في بطولة العالم لفئة الشباب للمضمار بهولندا، تعقبها مشاركة أخرى لمنتخبنا الوطني في بطولة آسيا بتايلاند، خلال أغسطس المقبل، وطواف صلالة الدولي في سبتمبر.

وأكد الاتحاد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم برواندا تحت 23 سنة في النصف الثاني من سبتمبر، إضافة إلى مشاركة الدراج، محمد المطيوعي، في بطولة العالم للمضمار في تشيلي أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المنتخب يستعد حالياً بمعسكر إعداد في إيطاليا لمدة 51 يوماً.

وقال المهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، إن الاتحاد نظم بطولة الدولة للدراجة الافتراضية لأول مرة الموسم الماضي، والمدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وسيتأهل الفائز منها للمشاركة في بطولة العالم المقررة في أبوظبي نوفمبر المقبل، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الحقائب الإدارية لمجلس الإدارة المنتخب، لتحقيق أهداف استراتيجيته انطلاقاً من المكتسبات السابقة لبناء جيل جديد من الدراجين للمنتخبات الوطنية، وأشار إلى أن من أهداف الاتحاد في الفترة المقبلة استقطاب أندية جديدة، تنضوي تحت مظلة الاتحاد، وصولاً إلى 20 نادياً على مستوى الدولة، بزيادة 3 أندية على العضوية الحالية، وتقديم الدعم لاستمرار النشاط، بما يسهم في تنفيذ البرامج التطويرية، والوصول إلى مستويات التنافسية العالمية.

ونوه بأن الاتحاد قام عملياً بتطبيق الاحتراف في لعبة الدراجات وتطويره بوجود لاعبين محترفين مثل عبدالله جاسم، ومحمد المطيوعي.

وأوضح أن دولة الإمارات مؤهلة للمنافسة على جائزة مدينة الدراجة العربية في نسختها الجديدة، بما تمتلكه من بنية تحتية عصرية، ومنشآت حديثة، وقدرات كبيرة على المستويات كافة.