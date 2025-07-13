بوغاتشار يستعيد صدارة الترتيب العام ويفوز بطواف فرنسا

استعاد السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، صدارة الترتيب العام بعد فوزه بالمرحلة السابعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، أمس، وكسب بوغاتشار حامل اللقب أربع ثوان عن فينغيغارد بعد حصوله على عشر ثوان كمكافأة مقابل ست للدنماركي.

وفي الترتيب العام، احتل البلجيكي ريمكو إيفينيبول المركز الثاني بعد حلوله سادساً في المرحلة بفارق ثانيتين.

وواصل النجم الفرنسي الصاعد كيفان فوكلان تألقه محتلاً المركز الثالث بفارق دقيقة و11 ثانية، بينما يحتل حامل اللقب مرتين فينغيغارد المركز الرابع بفارق دقيقة و17 ثانية.

تركزت مجريات السباق حول صعودين لجبل مور دي بريتاني، وهو تسلق يبلغ طوله 2 كلم، وهو تقليد في طواف فرنسا، وحل المتصدر السابق الهولندي ماثيو فان در بويل المركز الخامس بفارق دقيقة و29 ثانية بعد تراجعه في الصعود الأخير، في تكرار لسيناريو عام 2021 عندما تصدر ثم خسر أفضليته.

ومع عودة الطواف إلى بريتاني بعد أربعة أعوام، تميزت المرحلة بمواكبة جماهيرية كبيرة طوال المسار على الرغم من وصول درجة الحرارة إلى الثلاثين.