طواف الشارقة الدولي يواصل استعداداته

تتواصل التحضيرات والاستعدادات المكثفة للنسخة العاشرة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث عقدت اللجنة العليا المنظمة للحدث الدولي اجتماعاً تنسيقياً بمقر مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة، وبحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف والأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية.

وراجعت اللجنة تقارير الأداء للجان المختلفة وتجهيزاتها الفنية واللوجستية والإعلامية والتسويقية وغيرها.