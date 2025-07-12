«انتخابات الدراجات» تعتمد الإجراءات الإدارية والطعون

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات للدراجات، برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، وضع الترتيبات الإدارية والفنية لانعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للدورة الجديدة 2025 - 2028، اليوم عند الساعة الحادية عشرة، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد الشامسي أن إجراءات الجمعية العمومية، تتضمن غداً التأكد من اكتمال النصاب، بوجود ثلثي الأعضاء، ومن ثم انطلاق العملية الانتخابية، ابتداء بالرئيس، والعضو النسائي، وأعضاء مجلس الإدارة.

بينما يمكن إعادة الإجراءات الانتخابية لكل فئة، في حالة تساوي عضوين أو أكثر بعدد الأصوات، ومن ثم الإعلان عن المجلس المنتخب. وأوضح أنه سيتم فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات أمام اللجنة المختصة، من 14 إلى 16 يوليو الجاري، وستصدر قراراتها بتاريخ 23 يوليو، واعتماد نتائج الانتخابات النهائية، بتاريخ 24 يوليو.