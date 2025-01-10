«الإمارات للدراجات» يشارك في طواف «داون أندر»

أعلن فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية عن انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة في طواف «داون أندر»، الذي يقام في أستراليا خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير الجاري، ثم المشاركة في طواف الإمارات الذي ينطلق فبراير المقبل.

ويدخل الفريق الموسم الجديد بطموح أكبر لتحقيق المزيد من النجاحات بعد الموسم الماضي الذي حقق خلاله أرقاماً قياسية شهدت فوز 20 من دراجيه في سباقات مختلفة للمرة الأولى منذ 24 عاماً في تاريخ اللعبة، إضافة إلى تحقيق الفريق للمركز الأول في تصنيف الفرق لطواف العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حقق هدفه العام الماضي مسجلاً 81 انتصاراً، فيما قاد تادي بوجاتشار جهود الفريق مرة أخرى، ليختتم العام كأفضل دراج في العالم للموسم الرابع على التوالي.

وأكد الفريق مشاركته في العديد من الطوافات الكبرى، وهي جيرو دي إيطاليا في مايو المقبل، وطواف فرنسا في يوليو 2025، وسباقا لافويلتا وإل لومبارديا.