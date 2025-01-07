شباب الأهلي بطل سباق نزوى للدراجات

فاز دراج نادي شباب الأهلي سيف معيوف بالمركز الأول في سباق الدور العام لدراجات الطريق الذي أقيم في منطقة نزوى، وشهد السباق مشاركة 75 دراجاً ولمسافة 132 كم، وحل زميله بالفريق أحمد المنصوري ثانياً، وثالثاً جاء أسامة صباحي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وفي منافسات تحت 23 عاماً تصدر نيكولا الكسندر من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، تلاه ثانياً ماكسيم أركوف من نادي النصر، وثالثاً كريم محمد من نادي الحمرية.

وفي منافسات الفردي العام تصدر راشد محمد إبراهيم من فريق «ايه بي اتش»، تلاه ثانياً سعيد كهور من شرطة دبي، وثالثاً عبدالله محمد الحاج من شرطة دبي أيضاً، كما شهدت المنافسات سباق الماسترز أكبر من 40 عاماً وفرق هواة، وجميعها كانت للمواطنين فقط.

ونظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية السباق ضمن منافسات مسابقة الدوري، وتصدر شباب الأهلي ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية منافسات الكبار وتحت 23 عاماً.

وشهد السباق وقام بتتوج الفائزين المهندس منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، وممثلو الأندية المشاركة.