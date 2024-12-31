رعاية جديدة لفريق «تورك» للدراجات الهوائية

أعلن فريق «تورك» للدراجات الهوائية، عن اتفاق رعاية مع «دبي للاستثمار ومجمع دبي للاستثمار». وبموجب هذه الرعاية، تقدم «دبي للاستثمار» دعمها الحيوي لأنشطة ومشاركات فريق «تورك»، الذي تأسس في عام 2015 على أيدي مجموعة من الشباب الإماراتيين الشغوفين برياضة ركوب الدراجات الهوائية.

وقد نجح بسرعة في إثبات جدارته كمنافس قوي على الساحة المحلية. شارك الفريق في العديد من المسابقات البارزة وحقق إنجازات ملحوظة. وعبر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق «تورك»، عن تقديره لدعم دبي للاستثمار، وقال:

تقدم دبي للاستثمار نموذجاً في دعم أبناء الوطن وعلى مدار السنوات كان لها الأثر الكبير في مختلف القطاعات، ومنها في الرياضة تحديداً، وأصبحت دبي للاستثمار اسماً رائداً في قطاع الاستثمار يجعلنا نفتخر بالارتباط به.

وسيكون لهذه الخطوة دور مهم في تعزيز تواجدنا في البطولات والسباقات المجتمعية المقبلة، علماً أن هدفنا الرئيسي هو السعي للترويج للرياضة كأسلوب حياة، ودعم الصحة العامة من خلال جذب الشباب المواطنين إلى الفريق بأهداف تتخطى إطار الفوز والخسارة، لأن الجميع رابح من خوض التدريبات والمشاركة في البطولات.