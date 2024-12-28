«سيف الشرف» يدشن الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات

يدشن سباق «سيف الشرف» غداً، فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتعتبر البطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية التي تبلغ 3,5 ملايين درهم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة عن إطلاق مسمى «سيف الشرف» على السباق المخصص للدراجين الهواة الإماراتيين، احتفاءً بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخراً ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً.

وتنطلق الدورة التاسعة من البطولة بإقامة سباق «سيف الشرف» الذي يمتد لمسافة 143 كلم في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم الطبيعية، وبحد أقصى لعدد مشاركين يبلغ 250 متسابقاً.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأعضاء اللجنة:

محمد عبدالله الموسى، ماجد عبدالرحمن البستكي ورامي بسام النابلسي، وأعضاء اللجان: أحمد الكتبي، حشر بن صبيح، جاسم الجسمي، راشد بن مجرن، عبدالله بن عبود، رزاز علي، ولمى شمشوم، كافة الترتيبات من أجل انطلاق الدورة التاسعة، من خلال تأمين مسار السباق بالتعاون مع الجهات الحكومية من شركاء الحدث، إلى جانب وضع كافة اللوائح الفنية والترتيبات الخاصة بالسباق.

احتفاء

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة.

مؤكداً أن البطولة تفتخر أن يحمل السباق مسمى «سيف الشرف» تقديراً واحتفاءً بإنجاز الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أصبح أول خريج إماراتي ينال «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية من أكاديمية ساندهيرست الملكية.

ووجه الفلاسي، الدعوة للدراجين المشاركين لتقديم أقوى المستويات بما يواكب القيمة الإضافية التي سيحملها هذا السباق على الصعيدين الرياضي والمجتمعي، ويعزز من المكانة التي بلغتها بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تجسد الدعم السخي لتحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، مع إقامة فعالياتها في مسارات تبرز البيئة الجميلة والمواقع الحضارية البارزة في دبي.

يذكر أن اللجنة المنظمة العليا اعتمدت إقامة أربعة سباقات خلال الدورة التاسعة، والتي ستكون شاملة لجميع الفئات، فبعد «سباق الشرف»، يقام سباق النخبة الرجال يوم 19 يناير 2025، ثم السباق الصحراوي يوم 9 فبراير 2025، وسباق السيدات يوم 16 فبراير 2025.