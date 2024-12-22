سباقات الدراج ريس في مهرجان «ليوا الدولي 2025» تنطلق اليوم

تتواصل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، اليوم، في يومها التاسع مع سباق الدراج ريس للدراجات، وهي إحدى البطولات الكبيرة والتي تشهد مشاركة قوية وحضوراً من الأبطال والمحترفين على مستوى المنطقة وفي الوجهة الشتوية الأمثل.

وتشارك في تحديات الدراج ريس فئات الوكالة يو تي في، الفئة المفتوحة، المعدلة يو تي في، البقي، العجلتين وكالة، وتقام المنافسة في المنطقة المخصصة لدراجات الدراج ريس، وعبر مسار تم إعداده وتجهيزه بشكل خاص لفئات الدراجات الحاضرة في التحدي الكبير.

وتعتبر سباقات الدراج ريس من المنافسات الرياضية المرتبطة دوماً بمهرجان ليوا الدولي وحاضرة باستمرار مع المشاركات الكبيرة للمتسابقين والمغامرين، ومن المتوقع مشاركة 50 دراجة في مختلف الفئات عبر سباقات الدراج ريس.

ويدخل المشاركون أجواء محاولات الوصول إلى كسر الأرقام القياسية مع انطلاق كل دراجة على حدة على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويتم تسجيل الزمن الأفضل لكل دراجة في كل فئة، مع إعطاء كل دراجة محاولتين ضمن الفئة التي يشارك من خلالها.

وقامت اللجنة التحكيمية بإدخال تقنيات حديثة جداً من أجل عبر المسار ومن أجل تحديد التوقيت وبدقة كاملة لكل متسابق في احتساب الأزمنة لدى لحظة دخول كل متسابق ولحظة الانتهاء من المحاولة، مع وجود شاشة إلكترونية في موقع السباق تنقل وبشكل مباشر التوقيت لكل متسابق.

ومن المنتظر أن تشهد المنافسات حضوراً مميزاً لأبطال الدراج ريس للدراجات، وتواجدهم في مرعب من أجل الدخول في أجواء المنافسة ومع الأجواء الإيجابية التي ستكون حاضرة من خلال تفاصيل السباق، إلى جانب توقع حضور جماهيري غفير للاستمتاع بالمنافسات الحماسية، حيث تُعد منطقة مرعب نقطة جذب لمحبي رياضات المحركات وأجواء التحدي. ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في السادسة مساء غد، وسط استعدادات ضخمة لتقديم تجربة لا تُنسى للجميع.

وسيواصل مهرجان ليوا الدولي 2025 تقديم فعالياته المتنوعة والممتعة حتى الرابع من يناير، ليعزز مكانته كحدث رياضي وترفيهي فريد من نوعه يجمع بين روح التحدي والتراث الإماراتي في أبهى صوره.