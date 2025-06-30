"الإمارات للدراجات" يرفع رصيده إلى 55 انتصاراً في 2025

واصل فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية، تألقه على الساحة الدولية بتحقيق خمسة إنجازات جديدة خلال البطولات التي أقيمت في أواخر يونيو، رافعاً رصيده إلى 55 انتصاراً في موسم 2025.

وحصد الفريق ثلاثة ألقاب في سباقات الطرق، ولقبين في سباقات الزمن الفردي، بعد تألق نخبة من نجومه، هم فيليكس غروسهارتنر (النمسا)، وأنطونيو مورغادو وإيفو أوليفيرا (البرتغال)، ورافال ماجكا (بولندا)، وتيم ويلينز (بلجيكا).

وقدم النجم البرتغالي إيفو أوليفيرا أداءً لافتاً، حيث أحرز لقب سباق الطرق في بطولة البرتغال، متقدماً بفارق يزيد عن دقيقة على أقرب منافسيه، ليضيف إلى ميداليته البرونزية في سباق الزمن وتتويجه الأول في نفس الحدث عام 2023، إنجازاً جديداً يؤكد جاهزيته البدنية.

أما البولندي رافال ماجكا، فحقق فوزاً فردياً مميزا في سباق الطريق، ليحرز لقبه الثاني بعد مرور تسع سنوات على تتويجه الأول، مؤكداً استعداده لمواصلة التألق في الاستحقاقات المقبلة.

وفي بلجيكا، توج تيم ويلينز، بطلاً لسباق الطريق بعد هجوم فردي استمر 40 كيلومتراً، متقدماً على نخبة من المنافسين أبرزهم ريمكو إيفنبويل.

كما شهدت بطولة النمسا تألق فيليكس غروسهارتنر، الذي أحرز لقب سباق الزمن للمرة الثالثة في مسيرته، وحقق المركز الثاني في سباق الطريق، فيما توج البرتغالي الشاب أنطونيو مورغادو، بلقب سباق الزمن للمرة الثانية توالياً، مؤكداً موهبته المتصاعدة.من جانبه، واصل النجم الصاعد ماتياس شوارزباخر، من فريق الإمارات – جيل زد، تألقه بفوزه بلقب سباق الزمن في بطولة سلوفاكيا، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، في أول تتويج له على مستوى النخبة، بعد فوزه مؤخراً في إحدى مراحل جيرو دي إيطاليا نيكست جين.

وبهذه الإنجازات، عزز فريق الإمارات – إكس آر جي، موقعه بين نخبة الفرق العالمية، مؤكداً جاهزيته لخوض أبرز التحديات المقبلة، وعلى رأسها طواف فرنسا، الذي يطمح خلاله لتحقيق اللقب الرابع عبر نجمه المتألق تادي بوجاتشار.