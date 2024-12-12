مرحلتا دبي لطوافي الإمارات للدراجات الهوائية 6 و21 فبراير

أعلن مجلس دبي الرياضي عن مواعيد وأماكن الانطلاق والختام لمرحلتي دبي ضمن طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات العالمي للرجال للدراجات الهوائية.

ويأتي إعلان مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل المرحلتين بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للطوافين التي أعلنت مواعيد الحدثين الدوليين الكبيرين اللذين سيقامان خلال شهر فبراير 2025، وكذلك بعد أن تم اعتماد مناطق البداية والختام ومسارات مرور موكب الطوافين في مختلف مناطق دبي بالتعاون مع الجهات الرسمية التابعة لحكومة دبي والداعمة للمرحلتين.

وتقام مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات للسيدات يوم الخميس 6 فبراير 2025 حيث ستكون الانطلاقة في الساعة 12:30 ظهراً من نادي ضباط شرطة دبي مروراً بالعديد من الأماكن في مختلف مناطق دبي وفي مقدمتها المناطق التراثية في قلب دبي، كما سيمر موكب الطواف في منطقة محمية المرموم، وسيكون ختام المرحلة في دبي هاربر – الميناء السياحي في الساعة الرابعة عصراً.

وتقام مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات العالمي للرجال الجمعة 21 فبراير 2025 وستكون الانطلاقة في الساعة 12:30 ظهراً من الجامعة الأمريكية في دبي الواقعة على شارع الشيخ زايد، مروراً بالعديد من المناطق المتنوعة في داخل المدينة وفي المناطق الخارجية ومحمية المرموم الطبيعية، وغيرها من المناطق، وصولاً إلى منطقة الختام في جامعة حمدان الذكية الساعة 4:30 عصراً.

وعقد مجلس دبي الرياضي اجتماعات تنسيقية عدة مع فرق العمل من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي والجامعات من أجل اختيار مناطق البداية والختام، وكذلك مسار المرحلتين من أجل انسيابية مرور موكب المشاركين وسلامة الجميع.