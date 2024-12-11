اعتماد مسارات السباقات الأربعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية النسخة التاسعة

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، مسارات السباقات الأربعة ضمن الدورة التاسعة للحدث الذي يقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمه المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، ويعتبر الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية التي تقدر بـ 3.5 ملايين درهم.

وتم الكشف عن تفاصيل مسارات السباقات في الاجتماع الذي عقد صباح أمس بحضور أعضاء اللجنة العليا محمد عبدالله الموسى، ورامي بسام النابلسي، وأعضاء اللجان: حشر بن صبيح، وراشد بن مجرن، وعبدالله بن عبود،، وجاسم الجسمي، ورزاز علي، ولمى شمشوم وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للبطولة: شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والموصلات، مجلس دبي الرياضي، قناة دبي الرياضية، اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.

واختارت اللجنة المنظمة العليا إقامة السباقات الأربعة ضمن مسارات تجسد شعار حكومة دبي الجديد وهويتها، والذي اعتمده سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مارس الماضي، وهو شعار يعكس الهوية الجديدة لحكومة دبي.

ويتكون شعار حكومة دبي من خمسة عناصر، هي: صقر العز والرؤية الثاقبة، ونخلة الجود والعطاء، ومركب الخير والتجارة، وغاف التسامح والتعايش، والعَلم درع الأمن والأمان.

تركيز

وكشفت اللجنة المنظمة العليا أنه سيتم التركيز على إبراز هذه العناصر في جميع سباقات النسخة التاسعة، التي تدشن منافساتها بسباق الهواة الإماراتيين في 29 ديسمبر الجاري لمسافة 143 كم بقلب محمية المرموم الطبيعية، الأكبر في العالم، ومنطقة السلم ومناطقها المتنوعة، والتي تتميز بأشجار الغاف رمز التسامح، أحد العناصر الأساسية في شعار حكومة دبي، وسيتم لاحقاً الإعلان عن مسارات باقي السباقات التي تتضمن سباق النخبة الرجال يوم 19 يناير 2025 المقرر إقامته ضمن مسار يمتد من قلب المدينة حتى منطقة السلم، وهو مسار يبرز أشهر المعالم والطبيعة الخلابة لدبي، ثم سباق السيدات يوم 2 فبراير 2025، والختام مع السباق الصحراوي يوم 9 فبراير 2025.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، أن الدورة التاسعة ستواصل إبراز معالم وتراث دبي وتطلعها لتحقيق ريادة المدن العالمية في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل على مستوى العالم، والمقصد المفضل للزوار من كل أنحاء العالم، وقال: " نواصل تنظيم البطولة بتوجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبهذه المناسبة نرفع إلى سموه أسمى آيات الشكر والعرفان على دعم ومتابعة سموه المستمرة لجميع السباقات وتشجيعه للمشاركين، ما عزز مكانة البطولة وجعلها من أفضل سباقات الدراجات الهوائية في العالم من ناحية التنظيم والجوائز القيمة والمشاركة القياسية.

وأضاف: نعمل على أن تكون النسخة المقبلة الأكثر تطوراً، وأن نحقق المزيد من الفوائد للمشاركين لتواصل النجاح وإبراز معالم دبي وطبيعتها الساحرة.