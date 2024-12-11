«طواف الإمارات» ينطلق بنسختيه فبراير المقبل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، عن إقامة النسخة الجديدة لكل من طواف الإمارات للسيدات من 6 إلى 9 فبراير المقبل، وطواف الإمارات للرجال من 17 إلى 23 من الشهر نفسه، بمشاركة نخبة من أبرز رياضييات ورياضيي الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم.

وتنطلق النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن سلسلة الطواف العالمي في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، عبر أربع مراحل تمر بإمارة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، بالإضافة إلى إمارة دبي.