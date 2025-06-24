دراجات الإمارات تشارك في 4 بطولات عالمية خلال 2025

غادرت بعثة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية لفئتي الشباب والناشئين إلى إيطاليا، لبدء معسكر تدريبي خارجي يستمر لغاية 10 أغسطس المقبل، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي الخاص بالمشاركة في عدد من البطولات القارية والعالمية المقبلة على المضمار والطريق.

وضمت البعثة كلاً من: عبدالله الحمادي، ومحمد محراب، وعبدالعزيز الهاجري، ومحمد العليلي، ويوسف أميري، وعلي طبال، وحمد المحيربي، على أن يلتحق بهم في إيطاليا كل من: أحمد المنصوري، وراشد البلوشي، ومحمد المطيوعي، وعبدالله جاسم، وخالد النعيمي، من معسكر فريق الشباب المقام حالياً هناك.

تجهيز

يترأس البعثة مدير المنتخبات الوطنية محمد بن شفيع، وبقيادة المدرب الوطني بدر علي ثاني، ضمن خطة إعداد شاملة تهدف إلى تجهيز العناصر الوطنية بأفضل صورة ممكنة قبل خوض أربع محطات تنافسية مهمة، تشمل: بطولة العالم للمضمار للناشئين في هولندا، وكأس آسيا للمضمار في تايلاند، وطواف صلالة في سلطنة عمان، وبطولة العالم للطريق في رواندا.

ويأتي هذا المعسكر في إطار رؤية اتحاد الإمارات للدراجات لتطوير المواهب الشابة وصقل قدراتهم من خلال الاحتكاك الدولي والمعسكرات الفنية عالية المستوى، بما يعزز من جاهزية المنتخب للمنافسة على الميداليات وتحقيق نتائج مشرّفة باسم الدولة.