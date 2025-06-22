تألُّق ثلاثي فريق الإمارات للدراجات في طواف بلجيكا

واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية - إكس آر جي - تألقه في طواف بلجيكا، حيث أحرز كل من فلوريان فيرميرش وفيليبو بارونشيني المركزين الثالث والرابع على التوالي في المرحلة الثالثة من السباق، فيما حل زميلهما روني هيرريغودتس في المركز العاشر، ليؤمن وجود ثلاثة من دراجي الفريق ضمن المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام.

وبفضل الأداء القوي في سباق الزمن الفردي لمسافة 9.7 كيلومترات، يحتل فيرميرش وبارونشيني حالياً المركزين الثالث والرابع في الترتيب العام، بفارق أقل من 20 ثانية عن المتصدر إيثان هايتر من فريق سودال كويك-ستيب، الفائز بالمرحلة.

وكان الدراج الكولومبي سيباستيان مولانو، متصدر الترتيب العام سابقاً وعضو فريق الإمارات، قد اضطر للتراجع بسبب عطل في الإطار خلال انطلاقه الأخير، إلا أنه صعد إلى منصة التتويج كمتصدر لتصنيف النقاط، بعد حلوله في المركز الثاني مرتين خلال المرحلتين السابقتين.

وتتجه الأنظار إلى المرحلة الرابعة، التي تقام على مرتفعات «مور دي دوربوي»، التي يُتوقع أن تُحدث تغييرات كبيرة في الترتيب العام. ويأمل ثلاثي فريق الإمارات في مواصلة الأداء القوي والمنافسة على مراكز الصدارة.