«إقامة دبي » يتوج بطلاً لكأس الإمارات للدراجات (فرق ضد الساعة)



توج فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بلقب كأس الإمارات للدراجات (فرق ضد الساعة)، عقب أداء قوي ومتماسك مكنه من حسم المركز الأول في السباق، الذي أقيم في إمارة الشارقة على مسافة 48 كيلو متراً، بمشاركة ستة فرق تمثل أندية المواطنين، وذلك ضمن ختام منافسات بطولة الدوري للموسم الحالي.



وقدم فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عرضاً فنياً لافتاً اتسم بانسجام كبير بين عناصره، إلى جانب قدرة عالية على الحفاظ على إيقاع سريع ومنتظم طوال مراحل السباق، ما ساعده على إنهاء المنافسة في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 57:16 دقيقة، محققاً معدل سرعة بلغ 50.3 كيلو متراً في الساعة.



وجاء فريق شباب الأهلي في المركز الثاني، بعد تسجيله زمناً قدره 58:33 دقيقة، فيما حل فريق أبوظبي ثالثاً بزمن بلغ 58:41 دقيقة، في سباق اتسم بقوة التنافس وتقارب المستويات بين الفرق المشاركة.



وشهدت مجريات السباق منافسة حادة، خصوصاً أن هذا النوع من السباقات يعتمد بشكل أساسي على العمل الجماعي والدقة التكتيكية في توزيع الجهد والتنسيق بين الدراجين، وقد برزت الفوارق الفنية في مستوى الانسجام داخل كل فريق، وهو ما عكس التطور الملحوظ في أداء الفرق المحلية وقدرتها على التعامل مع متطلبات هذا النوع من السباقات عالية الإيقاع.



ويأتي هذا السباق ليشكل محطة ختامية لبطولة الدوري، التي شهدت خلال الموسم منافسات قوية ومتواصلة بين مختلف الفئات، وأسهمت في الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للدراجين، بما يعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتوج فريق وزارة الدفاع بطلاً لكأس الإمارات للدراجات للفرق ضد الساعة «هواة»



وعقب انتهاء المنافسات شهد مراسم التتويج حضور عدد من قيادات الاتحاد، يتقدمهم منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ويوسف ميرزا، نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، وعمر النقبي، الأمين العام للاتحاد، إضافة إلى خلود الظاهري، عضو مجلس الإدارة، حيث قاموا بتكريم الفرق الفائزة وسط أجواء احتفالية، عكست نجاح الحدث والتنظيم المتميز.