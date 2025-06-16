فريق الإمارات للدراجات يتصدر سباق «كريتيريوم دو دوفينيه» 2025

واصل فريق الإمارات للدراجات تألقه في سباق «كريتيريوم دو دوفينيه» 2025، بعد أن حقق نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار فوزه الثاني على التوالي في المرحلة السابعة من السباق أول من أمس، عقب انطلاق هجومي حاسم من على بُعد 12 كيلومتراً من قمة «فالمنيي 1800م». وأثبت بوجاتشار سيطرته على مجريات السباق، مبتعداً تدريجياً عن أقرب منافسيه ليعبر خط النهاية منفرداً بزمن قدره 4:10:00 ساعة، موسعاً الفارق في الترتيب العام إلى دقيقة واحدة وثانية قبل المرحلة الختامية.

وحل الدنماركي جوناس فينجيجارد من فريق «فيسما-ليز أ بايك» ثانياً بفارق 14 ثانية، فيما جاء الألماني فلوريان ليبوفيتز «ريد بول-بورا-هانسجروهي» ثالثاً بفارق 1:21 دقيقة.

وشهدت المرحلة، التي امتدت لمسافة 16.2 كم بمتوسط انحدار 6.8 %، محاولات هجومية من فريق فيسما بقيادة فينجيجارد، إلا أن فريق الإمارات-XRG، بقيادة المخضرم بافيل سيفاكوف، نجح في الحفاظ على ثباته واحتواء الضغط خلال صعود «كول دو لا كروا دو فير».