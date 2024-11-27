4 سباقات في الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عن برنامج الدورة التاسعة للحدث، الذي يقام سنوياً بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمه المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، ويعتبر الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها الأول، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وحضور أعضاء اللجنة العليا محمد عبدالله الموسى، ماجد عبدالرحمن البستكي ورامي بسام النابلسي، وأعضاء اللجان أحمد الكتبي، حشر بن صبيح، راشد بن مجرن، عبدالله بن عبود، وجاسم الجسمي ورزاز علي، ولمى شمشوم.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا عن إقامة 4 سباقات خلال النسخة الجديدة، والتي ستكون شاملة لجميع الفئات، على أن تكون الانطلاقة بإقامة سباق الهواة الإماراتيين بتاريخ 29 ديسمبر المقبل، يليه سباق النخبة الرجال 19 يناير 2025، ثم سباق السيدات يوم 2 فبراير 2025، والختام مع السباق الصحراوي 9 فبراير 2025.

كما كشفت اللجنة المنظمة العليا عن تخصيص جوائز للسباقات الأربعة تبلغ 3,5 ملايين درهم، وهي الجوائز التي تجسد الدعم السخي لتحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

تطور

واطلعت اللجنة المنظمة العليا، على تقارير التطور والنمو الذي شهدته النسخ الثماني الماضية من البطولة التي شهدت تحقيق نجاحات على كافة الأصعدة الفنية والتنظيمية والمشاركة من داخل وخارج الدولة، والتي شهدت مشاركة واسعة وكبيرة من آلاف الدراجين المشاركين من مختلف الجنسيات، كما حظيت البطولة بتغطية مباشرة واهتمام واسع عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت البطولة إلى منصة للتشجيع على ممارسة الرياضة، والترويج للمناطق الخلابة التي تزخر بها الدولة، عبر تنوع إقامة السباقات التي تربط منطقة سيح السلم في محمية المرموم مع العديد من المواقع الحضارية والتاريخية والطبيعية والأيقونات المعمارية والاقتصادية، حيث يمزج هذا السباق بين النشاط الرياضي وروعة المواقع التي يعبر خلالها في دبي، ويقدم الصورة المشرقة لما تزخر بها دولة الإمارات من تطوّر حضاري ومناطق طبيعية خلابة متنوعة، ومسارات ومواقع مخصصة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية والنشاط البدني في مختلف مناطق دبي القديمة والحديثة وفي قلب أكبر محمية طبيعية في العالم.

كما تابعت اللجنة المنظمة العليا، التحضيرات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للحدث، والتي ساهمت على مدار جميع النسخة الماضية في تأمين إقامة المنافسات وفق أعلى معايير السلامة لجميع المشاركين.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي: «يشرفنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ودعم سموه ورعايته التي جعلت هذه البطولة الحدث السنوي الأهم الذي ينتظره الدرّاجون من أبناء دولة الإمارات والمقيمين فيها وكذلك من الأشقاء الخليجيين».

وأضاف: إن تواصل تنظيم البطولة للعام التاسع على التوالي والتطور والنمو الذي تشهده، هو نتيجة لرؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشمل هذا الحدث برعاية أبوية تتجسد في حضور سموه ومتابعته لجميع السباقات وتحفيزه للمشاركين من خلال التشجيع والمتابعة وكذلك دعم تنظيم البطولة وجوائزها الكبيرة التي تبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم للسباقات الأربعة، والتوجيهات التي أثمرت رفع مستوى المنافسات في كل عام، والإقبال المتزايد بوصفها من أهم بطولات الدراجات الهوائية في المنطقة والعالم.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مسارات مراحل السباق التي سيتم الإعلان عنها تباعاً من أجل منح المشاركين التصور الكامل على المسارات وخوض التدريبات المناسبة لكل سباق.

وتتعاون اللجنة العليا المنظمة للبطولة مع عدة جهات حكومية لضمان نجاح السباق وسلامة المشاركين، وكذلك المحافظة على البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها.