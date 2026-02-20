ميلان بطل المرحلة الخامسة لطواف الإمارات في دبي



حقق الإيطالي جوناثان ميلان فوزه الثاني على التوالي بتتويجه اليوم بلقب المرحلة الخامسة (مرحلة دبي) من طواف الإمارات 2026، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي.



وقطع دراج فريق ليدل–تريك مسافة المرحلة، التي أقيمت برعاية مجلس دبي الرياضي وبلغت 166 كم، بزمن قدره 3 ساعات و33 دقيقة و18 ثانية، وجاء في المركز الثاني النرويجي إيرلاند بليكرا دراج فريق أونو إكس موبيليتي، فيما حل ثالثاً الإيطالي ماتيو مالوتشيلي دراج فريق إكس دي إس أستانا الكازاخي.



واحتفظ الإيطالي أنطونيو تيبيري، دراج فريق البحرين فيكتورياس، بالقميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والمخصص لمتصدر الترتيب العام، بعدما سجل زمناً إجمالياً قدره 14 ساعة و45 دقيقة و37 ثانية في المراحل الخمس.



وانتزع بطل المرحلة ميلان القميص الأخضر برعاية مبادلة لمتصدر ترتيب النقاط، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة، كما حافظ تيبيري على القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً، فيما بقي القميص الأسود برعاية الدار لمتصدر السرعات المتوسطة مع سيلفان ديلييه دراج فريق ألبسين بريميير تيك.



أعطى شارة انطلاق المرحلة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.



وشهدت المرحلة استعراضاً جوياً مميزاً زيّن سماء دبي، قدمه فريق «فرسان الإمارات» بعروض احترافية أبهرت الجماهير وأضفت أجواء احتفالية استثنائية على الحدث العالمي، مجسدة روح الفخر والاعتزاز ومكانة الطواف على الساحة الدولية.



وفي لفتة وفاء خاصة للمغفور له أسامة الشعفار، رحمه الله، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الرياضة الإماراتية وإسهاماته في ترسيخ قيم التميز والانتماء، تم تكريم نجليه أحمد ويحيى على المنصة وسط حضور رسمي وجماهيري، في بادرة تقدير وعرفان لمسيرته وإرثه الرياضي.



توج الفائزين الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.