نجاح كبير للنسخة 16 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات



شهدت مدينة إكسبو دبي النسخة 16 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث استقطب الحدث أكثر من 1700 مشارك في السباق الرئيسي، بالإضافة إلى حضور أكثر من 3000 دراج مسجل في مختلف التحديات على مدار عطلة الأسبوع.



وشهدت شوارع دبي مستوى عالياً من النشاط خلال عطلة الأسبوع مع انطلاق آلاف الدراجين من مدينة إكسبو دبي، الأمر الذي أضفى أجواءً حماسية تجمع بين التميز الرياضي وروح المجتمع والمرح العائلي. وشهدت الجولة التأهيلية لسلسلة سباقات UCI Gran Fondo العالمية مشاركة أكثر من 250 دراجاً من فئة النخبة في مسار سريع بطول 96.4 كيلومتراً، بدأ من مدينة إكسبو دبي وانتهى فيها. واستمتع المشاركون خلال رحلتهم بجولة نادرة خالية من الازدحام المروري إلى جانب عدد من أبرز معالم دبي، مروراً بالقرية العالمية، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومنطقة أبراج بحيرات جميرا، والأحياء الخلابة مثل تلال الغاف، وسبرينغز، وعقارات جميرا للجولف، قبل العودة إلى مدينة إكسبو دبي للاحتفال في قرية سبينس إيت ويل ليف ويل.



وفي فئة النخبة، حقق الدراج دانيل كونوتوب والدراجة أوليفيا باليسايت أسرع زمنين عند خط النهاية، حيث سجلا 1:57:36 و1:57:54 على التوالي، ليحتلا المركز الأول في الترتيب العام ويحصل كل منهما على 10,000 درهم إماراتي من مجموع جوائز المسابقة البالغ 36,000 درهم إماراتي. وجاء في المركز الثاني كل من ماركو لومانوغ وراشد عبدالله سويدان، حيث صعدا منصة التتويج بزمن قدره 1:57:37 لكل منهما. وبالمثل، احتلت ماديسون بلاك وألينا أبرامينكا المركزين الثاني والثالث بفارق ضئيل، حيث أنهتا السباق بزمن قدره 1:57:55 و 1:57:55.



وفي ختام منافسات مسابقة صيدليات أستر BIG 5، حصد هاريسون ويب وهيلي باخوفن فون إيشت لقبَي الرجال والسيدات على التوالي، مسجلين أزمنة مذهلة بلغت 5:05:14 و5:06:27. وفي فئة المحترفين، فاز هاريسون ويب وهيلي باخوفن فون إيشت بالمركز الأول في السباق الختامي، حيث قطع هاريسون خط النهاية في 1:57:37، بينما أنهت هيلي مسافة 96.4 كيلومتراً في 1:58:04. أما في فئة المخضرمين، فقد فاز ريناتو سامبرانو وتانيا رودريغز بالقميص الفيروزي، حيث قطع ريناتو سامبرانو خط النهاية في 1:57:59، في حين أنهت تانيا رودريغز مسافة 96.4 كيلومتراً في 1:58:05.



يوم عائلي



شهدت الفعالية «يوم المرح العائلي»، في إضافة جديدة إلى تحدي سبينس دبي 92 للدراجات، حيث صممت هذه الفعالية لاستقطاب العائلات والدراجين الصغار إلى قلب الحدث في مدينة إكسبو دبي. تضمن اليوم جولات سبينس جونيور الشهيرة، إلى جانب جولة المرح العائلي الجديدة كلياً، لتقدم برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية وركوب الدراجات لجميع الأعمار.