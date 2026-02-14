"فريق الإمارات للدراجات" يتصدر المرحلة الأولى من طواف "مورسيا" الإسباني

فاز مارك سولير دراج فريق الإمارات - إكس آر جي بلقب المرحلة الأولى من طواف إقليم مورسيا " كوستا كاليذا" الإسباني لينتزع قميص المتصدر للفريق، فيما عزز زميله يوليوس يوهانسن موقف الفريق بحلوله في المركز الثاني.

وامتدت المرحلة الافتتاحية لمسافة 83.5 كيلومتر، وفرضت الرياح الجانبية القوية والمتواصلة نفسها منذ الانطلاقة،و تسببت في تفتيت كوكبة الدراجين وأجبرت المنظمين على تقليص مسافة المرحلة بشكل ملحوظ.

ومع دخول السباق مراحله الأخيرة، أحكم فريق الإمارات-إكس آر جي سيطرته على مجريات الأمور، وفي الصعود النهائي باتجاه ييكلا، استثمر سولير قدراته في التسلق، فانطلق بثقة على آخر مرتفع في اليوم وابتعد منفردًا ليحقق أول انتصار له في موسم 2026.

أما يوهانسن، فكوفئ على مجهوده الكبير في قيادة التحرك المبكر، إذ صمد في الصعود الحاد ليحصد المركز الثاني.