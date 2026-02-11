عبدالله جاسم يضيف برونزية جديدة إلى سجل الدراجات الإماراتية في آسيا



أحرز درّاج المنتخب الوطني عبدالله جاسم، الميدالية البرونزية في سباق الفردي العام لفئة النخبة ضمن منافسات البطولة الآسيوية للطريق 2026، المقامة في منطقة القصيم، بعد أداء قوي قدّمه على مدى 156 كيلومتراً، ليؤكد حضوره بين أبرز درّاجي القارة.



وجاءت البرونزية لتواصل سلسلة النتائج المميزة لبعثة الإمارات في البطولة، بعدما نجح المنتخب في إحراز ميداليتين فضيتين في سباقات الماسترز عبر كل من حميد محراب الذي حل ثانياً في سباق الفردي العام، وموزة سالم المنصوري التي نالت فضية السيدات – ماسترز، إلى جانب الأداء اللافت للدراج جمال بوشقر الفلاسي الذي أنهى سباق فئة +60 في المركز الرابع بفارق بسيط عن منصة التتويج.



وكان المنتخب الوطني قد افتتح مشاركته القارية بقوة عبر ذهبية سباق ضد الساعة التي حققها حميد محراب في فئة الماسترز، إضافة إلى فضية آسيا التي أحرزتها موزة المنصوري في السباق ذاته، ما يعكس تطور مستوى الدراجات الإماراتية وتنوع قاعدة الإنجازات بين النخبة والماسترز.



وتشكل نتائج البطولة رسالة واضحة على جاهزية درّاجي الإمارات وقدرتهم على المنافسة في مختلف الفئات، في ظل العمل الفني المتواصل والطموحات الكبيرة لمواصلة حصد الميداليات على المستوى القاري.