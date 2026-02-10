دراج وقافلة الجِمال... مشهد واحد يروي سحر دبي



وثق الدراج البوسني ألمير موجيتش بهاتفه واحدة من أجمل لحظاته خلال مشاركته في سباق عرقوب السديرة ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث نشر مقطعاً مميزاً أرفقه بتعليق بسيط لكنه معبر: «I won again»، أي «فزتُ مرةً أخرى».



وجاءت اللحظة اللافتة أثناء لحاقه بكوكبة من الدراجين، حين مر بجانب قافلة من الجِمال كانت تمتطيها مجموعة من النساء. وعندما لاحظن أنه يوثق المشهد بهاتفه، بادرنه بالتحية في لقطة عفوية جمعت بين روح الرياضة وجمال الأجواء التراثية، لتتحول تلك الثواني إلى ذكرى استثنائية لا تنسى.



وتعكس هذه المشاهد العفوية نجاح بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام سنوياً بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية، والمتمثل في إبراز ما تنعم به دبي ودولة الإمارات من طبيعة صحراوية ساحرة. وتقام أغلب سباقات البطولة في محمية المرموم، لتمنح المشاركين تجربة رياضية فريدة تمزج بين التحدي الرياضي وجمال البيئة الصحراوية الأصيلة.