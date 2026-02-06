إليزا بورغيني: طواف الإمارات محطة رئيسية لانطلاق الموسم



قالت الدراجة الإيطالية إليزا لونغو بورغيني إن فريقها (الإمارات القابضة للدراجات الهوائية) قدم أداء قوياً في المرحلتين الأولى والثانية من طواف الإمارات للسيدات، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الجوية، خصوصاً الرياح التي أثرت على مجريات السباق دون أن تكون كافية لإحداث انقسامات حاسمة في المجموعة الرئيسية.



وأوضحت بورغيني، حاملة اللقب، في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في النسخة الحالية للطواف، أن اليوم الأول للسباق كان «مزدحماً وصعباً» بفعل الرياح، مشيرة إلى أن اتجاهها الخلفي جعل وتيرة السباق سريعة، لكنه حدّ من قدرة الفرق على تفكيك الصفوف. وأضافت أن الفريق شعر بحالة جيدة عموماً، ونجح في تحقيق مركز ثانٍ «ممتاز» بفضل عمل جماعي قوي وانطلاقة نهائية منظمة، مؤكدة فخرها بما قدمته المجموعة.



وحول خطط الفريق للمراحل التالية، أكدت الدراجة الإيطالية أن الهدف هو المحاولة مجدداً وتحسين النتائج، مشددة على أهمية الاستمرارية والتركيز الذهني. وقالت إن أفضل نهج في سباقات المراحل يتمثل في التعامل مع كل يوم على حدة، لأن النتائج النهائية لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا، معتبرة أن بذل أقصى جهد ممكن هو العامل الحاسم في مثل هذه المنافسات.



وفي ما يتعلق بالظروف المناخية في الإمارات، أشارت بورغيني إلى أن الطقس الدافئ يشكل تحدياً للدراجين الأوروبيين غير المعتادين على درجات الحرارة المرتفعة في بداية الموسم، مؤكدة أن الترطيب الجيد والحفاظ على مستويات السوائل يمثلان عنصراً أساسياً للحفاظ على الأداء البدني. وأضافت أن فريقها يتعامل مع هذه الظروف بخطط واضحة ودعم فني مستمر لضمان الجاهزية.

وتحدثت بورغيني أيضاً عن المكانة المتنامية لطواف الإمارات على خريطة سباقات الدراجات العالمية، مشيرة إلى أن السباق شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، وأصبح محطة رئيسية لانطلاق الموسم بالنسبة للعديد من الدراجين. وأوضحت أن تنوع المراحل بين السرعات العالية والرياح الجانبية ومقاطع التسلق يجعل السباق فرصة مثالية للتحضير للمنافسات الكبرى في الربيع.



كما لفتت إلى أن الطواف يوفر مزيجاً فريداً من التحديات التكتيكية والبدنية، ما يساعد الفرق على اختبار جاهزيتها مبكراً، سواء من ناحية العمل الجماعي أو القدرة على التعامل مع الظروف المتغيرة. وأضافت أن هذا التنوع يمنح الدراجين فرصة مهمة لبناء الإيقاع التنافسي قبل الدخول في سلسلة السباقات الأوروبية.



وبخصوص أهدافها للموسم، أكدت بورغيني أن التركيز الأكبر سيكون على سباق «جيرو دي إيطاليا» للسيدات، إلى جانب طواف فرنسا وعدد من سباقات الكلاسيك، مشيرة إلى أن الفريق يطمح لتحقيق نتائج قوية في مختلف الاستحقاقات الكبرى. وأوضحت أن البداية الجيدة للموسم تمنح دفعة معنوية مهمة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على التركيز.



