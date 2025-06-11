3 حكام إماراتيين يشاركون في إدارة طواف «إيسيرا» الفرنسي

أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أمس، أن ثلاثة من حكامه شاركوا للمرة الأولى في إدارة منافسات طواف «ألبيس إيسيرا» الفرنسي، أحد أعرق سباقات الطريق في فرنسا، والذي يشهد سنوياً مشاركة نخبة من الدراجين المحترفين من مختلف الفرق المحلية والأوروبية.

وتضمنت منافسات الطواف خمس مراحل لمسافة 805 كيلو مترات، فيما تضمنت مرحلته الأخيرة منافسات في مناطق جبلية مرتفعة لمسافة 4000 م.

وضم الوفد التحكيمي الإماراتي كلاً من سيف سرور الشرقي، وفيصل النقبي، ووليد الشامسي، وجاءت مشاركتهم في إطار اتفاقية التعاون والشراكة بين اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ونظيره الفرنسي، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التحكيمية الوطنية، وتبادل الخبرات، والارتقاء بمنظومة التحكيم في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد اتحاد الإمارات للدراجات أن هذه المشاركة تشكل خطوة مهمة ضمن خططه لتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية.